Неделя-24. Еще один вице-мэр Бишкека задержан, и какие дороги сделали в столице

Второй за две недели вице-мэр Бишкека — Жамалбек Ырсалиев — задержан сотрудниками ГКНБ. До этого глава госкомитета Камчыбек Ташиев провел инспекцию в Бишкеке, во время которой особое внимание уделил ситуации с незаконным использованием муниципальной земли и нарушениями со стороны местных чиновников. В центре внимания как раз и оказался вице-мэр Жамалбек Ырсалиев.

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В ходе встречи Камчыбек Ташиев эмоционально обратился к чиновникам и подчеркнул необходимость ответственности и честности в работе с населением. «Надо быть мужиком, надо отвечать за свои деяния!» — заявил он, обращаясь к вице-мэру. Камчыбек Ташиев отметил, что если была допущена ошибка — важно признать ее, извиниться перед народом и исправить ситуацию.

Еще на уходящей неделе завели коррупционное дело, связанное с «благоустройством» сквера в МТУ «Новопавловка» (новая часть Бишкека), на который потратили 31,9 миллиона сомов. По данным ГКНБ, деньги якобы ушли на работы, которые фактически не выполнены или выполнены некачественно, что привело к плачевному состоянию объекта. Подрядчиком выступало ОсОО «Орбитал Строй». По данному факту задержали заместителя руководителя МТУ «Новопавловка», директора ОсОО «Орбитал Строй» и специалиста технадзора Ленинской районной районной администрации.

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Кроме того, во время этой инспекции по распоряжению Камчыбека Ташиева задержали экс-главу села Пригородное (ныне входит в состав города Бишкек) за махинации. Бывший чиновник трижды проводил тендеры на строительство парка, а затем присвоил себе выделенные средства. Кроме того, глава ГКНБ резко высказался в адрес мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, упрекнув его в неправильном кадровом решении. «Как вы поставили на такую должность человека, который на прежней работе занимался расточительством государственного бюджета. Вы назначили Бакыта Шеримбекова руководителем Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии и отдали коррупционеру в руки все имущество Бишкека», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Сколько дорог отремонтировали за полгода, рассказали в мэрии Бишкека. Отмечается, что работы проводились в рамках программы по модернизации транспортной инфраструктуры, включая капитальный ремонт, пробивку и реконструкцию трасс. В частности, закончили ремонт:

улицы Медерова от улицы 7 апреля до улицы Панфилова;

проспекта Жибек Жолу от улицы Курманжан Датки до улицы Лермонтова;

бульвара Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до проспекта Жибек Жолу;

улицы Шабдан Баатыра от улицы 7 апреля до улицы Лермонтова;

улицы Кара-Дарьинская от улицы Медерова до улицы Льва-Толстого;

улица Береговая от улицы 50-летия Победы до улицы Семетей;

улица Щорса от улицы Садырбаева до улицы Тыныбекова;

улица Токтогула от улицы Бейшеналиевой до моста (южная сторона);

заезд в Центр охраны материнства и детства с улицы Тыналиева;

9 микрорайон от домов № 36/1 и № 36/2 до улицы Саманчина;

6 микрорайон, улица Сухэ-Батора от домов № 7, 9 до улицы Каралаева;

3 микрорайон от улицы Койбагарова до улицы Суеркулова;

рынок «Орто-Сай» («Оберон»);

7 микрорайон от дома № 48/2 до дома № 49/6;

улица Молдокулова, ДОО № 182.

улица Исанова от улицы Васильева до улицы Щербакова;

улица Пригород-7 от улицы Жаштык-5 до улицы Пригород-6;

подъезд к Национальному госпиталю;

стадион «Алга» от улицы Абдрахманова до улицы Усенбаева вдоль БЧК.

Кстати, ГКНБ проверяет качество дорог в Бишкеке. В 2024 году на ремонт основных дорог выделили 1,38 миллиарда сомов. В 2025-м предусмотрели около 5 миллиардов сомов. Это беспрецедентный по масштабу объем финансирования, который требует строжайшего контроля. ГКНБ проводит доследственные проверки и назначил экспертизы, направленные на всестороннюю проверку качества, объемов и соответствия выполненных работ утвержденной проектно-сметной документации.

На обслуживание госдолга Кыргызстана с начала 2025 года потратили 38,05 миллиардов сомов. По официальным данным, из этой суммы 22,04 миллиарда сомов предназначены на уплату внешнего долга, а 16,01 миллиарда сомов — внутреннего. В Министерстве финансов уточнили, что по внешнему долгу основная сумма выплат составила 19,09 миллиарда сомов, проценты — 2,91 миллиарда сомов, прочие расходы — 40,5 миллионов сомов. По внутреннему долгу основная сумма составила 8,93 миллиарда сомов и 7,08 миллиарда сомов уплачены в виде процентов.

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