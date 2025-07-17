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Общество

Скоро в школу. Час кыргызского языка перераспределили в пользу точных наук

В новом базисном учебном плане на 2025/26 учебный год произошли изменения — сокращен один час кыргызского языка. Об этом сообщила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, на сегодняшний день в учебной нагрузке больше всего часов у кыргызского языка, а меньше всего — у таких предметов, как биология, химия, физика и информатика.

«Один час кыргызского языка мы перераспределили в пользу точных наук, чтобы привлечь специалистов. Важно помнить: кыргызский язык можно и нужно преподавать не только как отдельный предмет, но и через математику, биологию, историю, искусство. Эпоха зубрежки правил уже прошла», — отметила Догдуркуль Кендирбаева.

Она добавила, что министерство делает ставку на развитие кыргызского языка во всех предметах: «Физика на кыргызском, математика, история — все это формирует словарный запас и мышление. Через музыку, спорт, искусство мы воспитываем уважение к традициям и национальным ценностям».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336516/
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