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Общество

После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт

Ремонтные работы на улице Льва Толстого в Бишкеке неожиданно прекратились. Как передают местные жители, утром 16 июля на участке не было замечено ни одного строительного рабочего и техники, хотя накануне здесь кипела работа.

Улица Льва Толстого — один из ключевых объектов в рамках столичной программы по обновлению дорожной инфраструктуры. Ремонт велся интенсивными темпами, движение было частично перекрыто, проводились земляные и асфальтовые работы.

Остановка строительства совпала с резонансным задержанием заместителя мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева, курирующего вопросы строительства и дорожного хозяйства. Он был задержан накануне сотрудниками ГКНБ по подозрению в коррупции.

В мэрии ситуацию пока не прокомментировали. Также нет информации, планируется ли возобновление работ в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336509/
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