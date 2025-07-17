10:49
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Кыргызстанская рок-группа My Own Shiva примет участие в конкурсе в Германии

Министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев встретился с представителем музыкальной рок-группы My Own Shiva Михаилом Ефименко.

пресс-службы Минкультуры
Фото пресс-службы Минкультуры

По данным пресс-службы ведомства, в мае этого года рок-исполнители впервые стали победителями регионального отбора международного конкурса Wacken Metal Battle. Благодаря этой победе Кыргызстан получил возможность выступить на сцене одного из крупнейших музыкальных фестивалей мира — Wacken Open Air.

Мирбек Мамбеталиев выразил готовность поддержать рок-группу для участия в этом конкурсе.

Фестиваль проходит в Германии и ежегодно собирает более 80 тысяч зрителей со всего мира. В этом году выступления рок-исполнителей пройдут с 30 июля по 2 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336494/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Идите в суд. Германия отменила возможность апелляции при отказе в выдаче визы
Этнологическому музею в Германии передали в дар экспонаты из Кыргызстана
Нестабильность. Более половины жителей Германии готовы переехать в другую страну
Mercedes перенесет производство самого продаваемого внедорожника GLC в США
Германия за два дня выслала 78 процентов нелегальных мигрантов
Фридрих Мерц не набрал нужного количества голосов для избрания канцлером ФРГ
Партия «Альтернатива для Германии» признана экстремистской организацией в ФРГ
В Берлине прошел вечер кыргызской культуры «Ала-Тоо — Симфония гор»
Германия ужесточает миграционную политику и пересмотрит выдачу гражданства
Рабеа Рогге стала первой немецкой женщиной в космосе
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Выезд на&nbsp;природу. Медики рассказали, что должно быть в&nbsp;походной аптечке Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
17 июля, четверг
10:43
В 2025 году 80 процентов выпускников педвузов трудоустроены — Минпросвещения В 2025 году 80 процентов выпускников педвузов трудоустр...
10:38
После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками
10:32
Президент Монголии с госвизитом посетит Кыргызстан
10:31
«Ташиев, приедь!» Почему глава ГКНБ стал символом надежды и страха на местах
10:25
О расширении теневой экономики через криптовалютные операции предостерег Совбез