Кыргызстанская рок-группа My Own Shiva примет участие в конкурсе в Германии

Министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев встретился с представителем музыкальной рок-группы My Own Shiva Михаилом Ефименко.

Фото пресс-службы Минкультуры

По данным пресс-службы ведомства, в мае этого года рок-исполнители впервые стали победителями регионального отбора международного конкурса Wacken Metal Battle. Благодаря этой победе Кыргызстан получил возможность выступить на сцене одного из крупнейших музыкальных фестивалей мира — Wacken Open Air.

Мирбек Мамбеталиев выразил готовность поддержать рок-группу для участия в этом конкурсе.

Фестиваль проходит в Германии и ежегодно собирает более 80 тысяч зрителей со всего мира. В этом году выступления рок-исполнителей пройдут с 30 июля по 2 августа.