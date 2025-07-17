В России с начала года с участием мигрантов произошло всего 3,7 процента ДТП

«РосМигрант» озвучил статистику ДТП, которые произошли в России с участием приехавших на заработки иностранцев с января по июнь 2025 года. Выделены топ-10 регионов с наибольшей частотой автоаварий.

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Всего за указанный период по РФ зафиксировано 2 тысячи 88 дорожно-транспортных происшествий в данной категории. Это на 16,5 процента ниже относительно аналогичных показателей предыдущего года. Подавляющее большинство таких аварий (95 процентов) произошло с участием водителей-граждан стран СНГ.

Список «антилидеров» за первое полугодие открывает Москва, закрывает Хабаровский край.

Появилась и статистика, касающаяся водительского стажа мигрантов:

более половины респондентов имеют стаж вождения более 10 лет (51 процент),

20 процентов — от 5 до 10 лет,

15 процентов — до 3 лет,

14 процентов — от 3 до 5 лет.

Уровень знания ПДД мигрантами эксперты считают, что можно считать хорошим. Абсолютному большинству принявших участие в опросе мигрантам понятны Правила дорожного движения, знаки и разметка в России (89 процентов); 10 процентов респондентов иногда испытывают затруднения; 1 процент испытывает значительные трудности с пониманием Правил дорожного движения, дорожных знаков и разметки в нашей стране.

Нет у иностранных специалистов и претензий к российским дорогам:

65 процентов водителей-иностранцев оценивают состояние дорог в РФ как хорошее,

32 процента как удовлетворительное,

3 процента считают его неудовлетворительным.

В то же самое время аналитиками исследовательского агентства «ПромРейтинг» представлена статистика аварийности по России за первые шесть месяцев текущего года.

С января по июнь 2025 года было зафиксировано 55 тысяч 964 дорожно-транспортных происшествий. Из них с участием иностранных водителей произошло лишь 3,7 процента аварий. То есть повода для запрета работы мигрантов в такси, согласно статистике ДТП, нет, отмечают эксперты.