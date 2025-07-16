Институт геологии: когда выселение равносильно смерти научного учреждения

Ремонт — хорошее дело. Но намерение администрации президента Кыргызстана сделать его в здании Института геологии не на шутку встревожило ученых.

«Пришел представитель администрации президента и сообщил о необходимости освободить здание в течение одной-двух недель под предлогом капитального ремонта. Это научное учреждение, мы не можем просто взять рабочие бумаги, компьютеры и съехать, здесь лаборатории, где встроенные аппаратура и оборудование, а некоторые приборы и вовсе нельзя двигать с места», — рассказал исполняющий обязанности директора Института геологии имени М. Адышева НАН КР Айзек Бакиров.

Чтобы разобраться в проблеме, журналист 24.kg посетил научное учреждение.

Неприметный, но живой

Институт геологии находится в центре Бишкека — на бульваре Эркиндик, 30. Старое двухэтажное здание с элементами классицизма. Проходящий мимо человек, наверное, даже не заметит его, настолько оно неприметное.

Внутри здания мало что изменилось за последние 30-40 лет. Старые деревянные окна, темно-бежевые стены, потертый линолеум. На второй этаж ведет широкая лестница. На стене огромный портрет Мусы Адышева, известного ученого и потомка Алымбека Датки. Институт носит его имя.

Фото 24.kg. Неотремонтированная часть Института геологии

В южном крыле второго этажа сделали капитальный ремонт. Оно сильно отличается от остальной части учреждения. Причина — десять лет назад здесь открыли Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной Азии, созданный НАН КР и Академией наук Китая. Результат сотрудничества, так сказать.

В институте очень тихо — у многих сотрудников полевые экспедиции и летние отпуска.

В тихом омуте ученые водятся

В северном крыле здания так называемый Отдел аналитических, физико-химических и технологических исследований. Это сеть лабораторий. Они почти все старые, но вполне рабочие.





Есть музей минералов и образцов горных пород.







— Сколько сотрудников в институте?

— Всего 61. Из них пять докторов наук, 15 кандидатов наук и пять докторов философии. Это ученые со степенью PhD. Они защитились в зарубежных вузах. Есть инженеры, лаборанты, технический и младший обслуживающий персонал. Сейчас, кроме нас, в здании института расположены лаборатория информационных технологий Института сейсмологии и Научно-исследовательский центр традиционной культуры и искусства НАН КР.

21 процент — это молодые научные сотрудники. Молодежь к нам идет, но мало, конечно. Айзек Бакиров

— В Кыргызстане развита горнодобывающая отрасль. Сотрудничаете с такими компаниями? Часто они к вам обращаются?

— Постоянно. Если конкретно, то наши научные достижения внедрили на таких известных действующих месторождениях, как Кумтор, Джеруй, Бозымчак и других. Кроме того, мы готовим для них кадры. Часть наших бывших аспирантов и сотрудников сейчас работают в местных горнорудных компаниях.

— Ваших ученых наверняка привлекают и как экспертов?

— Да. В Министерстве природных ресурсов есть геологическая служба — они привлекают нас для работы в межведомственных, межгосударственных комиссиях, в вузовских комиссиях участвуем как эксперты или даже как их председатели, читаем лекции студентам.

— Как обстоят дела с международным сотрудничеством?

— Спектр широкий. Это наши соседи: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай. Далее идут Россия, Великобритания, Германия, Португалия, Канада, США, Япония и другие. Имеются связи с научными учреждениями, университетами. С ними у нас соглашения, по которым мы ведем совместные научные работы.

— За последние годы сколько книг выпустили? Сколько статей написали в авторитетные научные журналы?

— Каждый год публикуем монографии. Кроме того, в международных журналах, входящих в базы данных Scopus, Web of Science и других, в среднем публикуем 60-70 статей.

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— Как известно, наука требует денег. Где находите средства на исследования?

— Геологам, чтобы собрать материалы необходимы экспедиции. Это требует немалых денег. Из госбюджета средства выделяют, но если их распределить на всех ученых, которым нужны экспедиции и исследования, это капля в море.

Поэтому мы находим средства через совместные экспедиции с зарубежными коллегами, прилагаем максимум усилий, чтобы выигрывать научные гранты. Работаем в коллаборации с институтами других стран, подавая совместные заявки для реализации совместных проектов. А вот государственного заказа, увы, нет.

Лаборанты в институте получают 15-20 тысяч сомов, ученые с докторской степенью с учетом стажа и так далее — 35-40 тысяч сомов. Айзек Бакиров

— Сотрудников часто приглашают на зарубежные конференции? Считаются ли в мире с нашими учеными в области геологии?

— Да, конечно. Многие ездят на международные научные форумы, выступают с докладами. У всех наших сотрудников есть связи с зарубежными коллегами. Много тех, кто работал и защитился в других странах. Особенно новое поколение. Почти все получили ученые степени за рубежом. Они хорошо владеют иностранными языками и свободно выступают на международных форумах.

Наука в коридорах

По словам Айзека Бакирова, сотрудникам института предложили временно переехать в главный корпус Национальной академии наук.

Но в переполненном здании НАН свободны только коридоры. По крайней мере, по словам и.о. директора, так сказали в руководстве академии. Они сами немало удивились решению администрации президента и ответили, что у них физически нет помещений для Института геологии.

Они и так потеснились, разместив, пусть и временно, некоторые отделы девяти министерств и ведомств.

Но в отличие от отделов госорганов, научный институт не может просто взять и переехать.

Например, в одной из новых лабораторий есть новейшие приборы со специальной жидкостью, которую нельзя раскачивать. Иначе за большие деньги необходимо будет приглашать специалистов из-за рубежа, чтобы они заново настроили уникальный аппарат.

Фото 24.kg. Старое оборудование, подключенное к вентиляции

Большинство лабораторного оборудования подсоединено к вентиляционной системе и при временном размещении на новом месте не сможет работать.

Есть огромная библиотека, которая требует большого помещения, музей с тысячами экспонатов, специальные станки, на которых ученые дробят для исследований привезенные из экспедиций породы и минералы на мелкие частицы.

Фото 24.kg. Библиотека Института геологии

Интересно, что в институте ремонт уже идет. Причем не первый год. Айзек Бакиров показал обновленную кровлю здания.

— Бишкекглавархитектура составила для нас график и порядок ремонта. Сказали, чтобы начали с обновления кровли, потом фасад и так далее по порядку. И постепенно, согласно плану ремонтно-реставрационных работ, все делаем, — рассказал глава института.

Фото 24.kg. Отремонтированная часть Института геологии

Еще один повод, почему ученые так встревожились, — многолетняя судебная тяжба за сохранность здания. По словам Айзека Бакирова, еще в 1990-е годы незаконным решением правительства часть здания института передали Кыргызпотребсоюзу.

После многолетней борьбы за здание в судах его удалось отстоять. Теперь ученые боятся, что вовсе могут лишиться его. Это, с учетом богатейшей истории Института геологии, его научного потенциала, кадрового состава, налаженных за десятилетия связей, может в итоге привести к потере целой отрасли науки.