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Общество

Институт геологии: когда выселение равносильно смерти научного учреждения

Фото 24.kg. Здание Института геологии в Бишкеке

Ремонт — хорошее дело. Но намерение администрации президента Кыргызстана сделать его в здании Института геологии не на шутку встревожило ученых.

«Пришел представитель администрации президента и сообщил о необходимости освободить здание в течение одной-двух недель под предлогом капитального ремонта. Это научное учреждение, мы не можем просто взять рабочие бумаги, компьютеры и съехать, здесь лаборатории, где встроенные аппаратура и оборудование, а некоторые приборы и вовсе нельзя двигать с места», — рассказал исполняющий обязанности директора Института геологии имени М. Адышева НАН КР Айзек Бакиров.

Чтобы разобраться в проблеме, журналист 24.kg посетил научное учреждение.

Неприметный, но живой

Институт геологии находится в центре Бишкека — на бульваре Эркиндик, 30. Старое двухэтажное здание с элементами классицизма. Проходящий мимо человек, наверное, даже не заметит его, настолько оно неприметное.

Внутри здания мало что изменилось за последние 30-40 лет. Старые деревянные окна, темно-бежевые стены, потертый линолеум. На второй этаж ведет широкая лестница. На стене огромный портрет Мусы Адышева, известного ученого и потомка Алымбека Датки. Институт носит его имя.

24.kg
Фото 24.kg. Неотремонтированная часть Института геологии

В южном крыле второго этажа сделали капитальный ремонт. Оно сильно отличается от остальной части учреждения. Причина — десять лет назад здесь открыли Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной Азии, созданный НАН КР и Академией наук Китая. Результат сотрудничества, так сказать.

В институте очень тихо — у многих сотрудников полевые экспедиции и летние отпуска. 

В тихом омуте ученые водятся

В северном крыле здания так называемый Отдел аналитических, физико-химических и технологических исследований. Это сеть лабораторий. Они почти все старые, но вполне рабочие.

В институте солидная библиотека с научной литературой на многих языках.

Есть музей минералов и образцов горных пород.

«Большой запас образцов и минералов хранится на складе, так как не вмещается в музей», — говорит Айзек Бакиров.

— Сколько сотрудников в институте?

 Всего 61. Из них пять докторов наук, 15 кандидатов наук и пять докторов философии. Это ученые со степенью PhD. Они защитились в зарубежных вузах. Есть инженеры, лаборанты, технический и младший обслуживающий персонал. Сейчас, кроме нас, в здании института расположены лаборатория информационных технологий Института сейсмологии и Научно-исследовательский центр традиционной культуры и искусства НАН КР.

21 процент — это молодые научные сотрудники. Молодежь к нам идет, но мало, конечно.

Айзек Бакиров

— В Кыргызстане развита горнодобывающая отрасль. Сотрудничаете с такими компаниями? Часто они к вам обращаются?

— Постоянно. Если конкретно, то наши научные достижения внедрили на таких известных действующих месторождениях, как Кумтор, Джеруй, Бозымчак и других. Кроме того, мы готовим для них кадры. Часть наших бывших аспирантов и сотрудников сейчас работают в местных горнорудных компаниях.

— Ваших ученых наверняка привлекают и как экспертов?

 Да. В Министерстве природных ресурсов есть геологическая служба — они привлекают нас для работы в межведомственных, межгосударственных комиссиях, в вузовских комиссиях участвуем как эксперты или даже как их председатели, читаем лекции студентам.

— Как обстоят дела с международным сотрудничеством?

 Спектр широкий. Это наши соседи: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай. Далее идут Россия, Великобритания, Германия, Португалия, Канада, США, Япония и другие. Имеются связи с научными учреждениями, университетами. С ними у нас соглашения, по которым мы ведем совместные научные работы.

— За последние годы сколько книг выпустили? Сколько статей написали в авторитетные научные журналы?

— Каждый год публикуем монографии. Кроме того, в международных журналах, входящих в базы данных Scopus, Web of Science и других, в среднем публикуем 60-70 статей.

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— Как известно, наука требует денег. Где находите средства на исследования?

 Геологам, чтобы собрать материалы необходимы экспедиции. Это требует немалых денег. Из госбюджета средства выделяют, но если их распределить на всех ученых, которым нужны экспедиции и исследования, это капля в море.

Поэтому мы находим средства через совместные экспедиции с зарубежными коллегами, прилагаем максимум усилий, чтобы выигрывать научные гранты. Работаем в коллаборации с институтами других стран, подавая совместные заявки для реализации совместных проектов. А вот государственного заказа, увы, нет.

Лаборанты в институте получают 15-20 тысяч сомов, ученые с докторской степенью с учетом стажа и так далее — 35-40 тысяч сомов.

Айзек Бакиров

— Сотрудников часто приглашают на зарубежные конференции? Считаются ли в мире с нашими учеными в области геологии?

 Да, конечно. Многие ездят на международные научные форумы, выступают с докладами. У всех наших сотрудников есть связи с зарубежными коллегами. Много тех, кто работал и защитился в других странах. Особенно новое поколение. Почти все получили ученые степени за рубежом. Они хорошо владеют иностранными языками и свободно выступают на международных форумах.

Наука в коридорах

По словам Айзека Бакирова, сотрудникам института предложили временно переехать в главный корпус Национальной академии наук.

Но в переполненном здании НАН свободны только коридоры. По крайней мере, по словам и.о. директора, так сказали в руководстве академии. Они сами немало удивились решению администрации президента и ответили, что у них физически нет помещений для Института геологии.

Они и так потеснились, разместив, пусть и временно, некоторые отделы девяти министерств и ведомств.

Но в отличие от отделов госорганов, научный институт не может просто взять и переехать.

Например, в одной из новых лабораторий есть новейшие приборы со специальной жидкостью, которую нельзя раскачивать. Иначе за большие деньги необходимо будет приглашать специалистов из-за рубежа, чтобы они заново настроили уникальный аппарат.

24.kg
Фото 24.kg. Старое оборудование, подключенное к вентиляции

Большинство лабораторного оборудования подсоединено к вентиляционной системе и при временном размещении на новом месте не сможет работать.

Есть огромная библиотека, которая требует большого помещения, музей с тысячами экспонатов, специальные станки, на которых ученые дробят для исследований привезенные из экспедиций породы и минералы на мелкие частицы.

24.kg
Фото 24.kg. Библиотека Института геологии

Интересно, что в институте ремонт уже идет. Причем не первый год. Айзек Бакиров показал обновленную кровлю здания.

 Бишкекглавархитектура составила для нас график и порядок ремонта. Сказали, чтобы начали с обновления кровли, потом фасад и так далее по порядку. И постепенно, согласно плану ремонтно-реставрационных работ, все делаем, — рассказал глава института.

24.kg
Фото 24.kg. Отремонтированная часть Института геологии

Еще один повод, почему ученые так встревожились, — многолетняя судебная тяжба за сохранность здания. По словам Айзека Бакирова, еще в 1990-е годы незаконным решением правительства часть здания института передали Кыргызпотребсоюзу.

После многолетней борьбы за здание в судах его удалось отстоять. Теперь ученые боятся, что вовсе могут лишиться его. Это, с учетом богатейшей истории Института геологии, его научного потенциала, кадрового состава, налаженных за десятилетия связей, может в итоге привести к потере целой отрасли науки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336395/
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