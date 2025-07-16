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Общество

В Новосибирске пройдет выставка-ярмарка «Неделя товаров Кыргызской Республики»

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики приглашает производителей пищевой продукции, экспортеров и торговые компании принять участие в выставке-ярмарке «Неделя товаров Кыргызской Республики», которая пройдет в городе Новосибирск (Россия) в конце сентября – начале октября 2025 года.

Мероприятие продлится 4–5 дней и пройдет на одной из центральных площадей города Новосибирска. В Минсельхозе отмечают, что это отличная возможность представить продукцию на крупнейшем региональном рынке России, найти новых партнеров и покупателей; укрепить экспортные позиции на рынке ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336370/
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