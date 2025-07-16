Необычный способ привлечь внимание к своей проблеме выбрали жильцы одного из жилых комплексов, построенного строительной компанией KG Group. Вечером, оставшись без электричества, сотни людей с фонариками вышли на балконы и скандировали: «Света жок!» («Нет света!»).

Как сообщили дольщики, подача электроэнергии в доме была полностью прекращена из-за долгов застройщика. Людям предлагают оплачивать электроэнергию по коммерческому тарифу, что значительно дороже обычного.— Письма были отправлены во все инстанции, но результата нет. Зимой мы уже платили по этому тарифу из-за постоянных отключений. Сейчас снова пытаются навязать это, — рассказали жильцы.Они обратились к общественности с просьбой помочь распространить видео с акции и донести информацию до председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.— Мы устали от манипуляций. Просто хотим жить с нормальным светом и без несправедливых условий, — говорят участники акции.