10:00
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

«Света жок!» — жильцы вышли на балконы с фонариками из-за долгов застройщика

Необычный способ привлечь внимание к своей проблеме выбрали жильцы одного из жилых комплексов, построенного строительной компанией KG Group. Вечером, оставшись без электричества, сотни людей с фонариками вышли на балконы и скандировали: «Света жок!» («Нет света!»).


Как сообщили дольщики, подача электроэнергии в доме была полностью прекращена из-за долгов застройщика. Людям предлагают оплачивать электроэнергию по коммерческому тарифу, что значительно дороже обычного.
— Письма были отправлены во все инстанции, но результата нет. Зимой мы уже платили по этому тарифу из-за постоянных отключений. Сейчас снова пытаются навязать это, — рассказали жильцы.
Они обратились к общественности с просьбой помочь распространить видео с акции и донести информацию до председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.
— Мы устали от манипуляций. Просто хотим жить с нормальным светом и без несправедливых условий, — говорят участники акции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336348/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Блэкаут в Бишкеке. Энергетики объяснили причины спустя сутки
Причины аварии, из-за которой Бишкек остался без света, пока не известны
По каким причинам отключают электричество, объяснила специалист
Масштабное отключение электроэнергии в Европе: суд засекретил расследование
Масштабное отключение электроэнергии в странах Европы: часть восстановлена
В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии
В Грузии произошло массовое отключение электричества
В Бишкеке заменят 21 трансформатор и отремонтируют 336
Одна обезьяна оставила без электричества 22 миллиона жителей Шри-Ланки
Оплатите долги. Энергетики отключат более 5 тысяч 300 абонентов Бишкека
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Выезд на&nbsp;природу. Медики рассказали, что должно быть в&nbsp;походной аптечке Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
Бизнес
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
16 июля, среда
10:00
Как стать донором в Бишкеке: что нужно знать и к чему быть готовым Как стать донором в Бишкеке: что нужно знать и к чему б...
09:55
Мэрия устанавливает светофоры экономически выгодным способом
09:53
«Света жок!» — жильцы вышли на балконы с фонариками из-за долгов застройщика
09:44
Всемирная организация здравоохранения животных проведет проверку в Кыргызстане
09:41
Байышбек Астанакулов назначен акимом Таласского района Таласской области