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Общество

В КР средний возраст матери при рождении ребенка составляет 28 лет

В Кыргызстане средний возраст матери при рождении ребенка в 2024 году по сравнению с предыдущими годами увеличился и составил 28,4 года. Об этом сообщает Нацстатком.

По его данным, самые молодые матери проживают в Ошской области (27,8 года).

Традиционно наибольшее число младенцев рождается у женщин в возрасте от 20 до 30 лет (56 процентов детей, родившихся в 2024 году), однако в последние годы отмечается тенденция к снижению уровня рождаемости среди женщин данной возрастной категории.

Наряду с этим показатель рождаемости среди девочек добрачного возраста (15-17 лет) снизился в 1,9 раза с 4,3 ребенка на 1 тысячу девочек этого возраста – в 2020 году до 2,3 ребенка – в 2024-м.

Наиболее высокий показатель рождаемости у девочек добрачного возраста наблюдался в Таласской области, где в 2024 году он превысил республиканский показатель в 1,4 раза.

В 2024 году общий коэффициент рождаемости в среднем по стране составил 19,4 новорожденного на 1 тысячу жителей, что на 17,5 процента ниже, чем в 2020 году (23,5 на 1 тысячу населения).

Наиболее высокие показатели отмечались в Баткенской (23,9 зарегистрированного новорожденного на 1 тысячу населения), Ошской (22,3), Джалал-Абадской и Нарынской (по 22) областях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336020/
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