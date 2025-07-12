В Казахстане радио «Азаттык» подает иск на МИД из-за отказа в аккредитации семерым журналистам. Об этом сообщает правовой медиацентр.

По словам руководителя юридической службы центра Гульмиры Биржановой, новые правила для иностранных СМИ, принятые в 2024 году, ограничивают права журналистов. Они запрещают работу без аккредитации МИД РК иностранным СМИ.

«Это абсолютно абсурдно. Затягивая ответ и не предоставляя конкретных мотивов для продления МИД, центр создал условия для ограничения конституционных прав журналистов и указанной нормы закона. Напоминаем, что наши журналисты работают в СМИ, которое аккредитовано в Казахстане. В ближайшие дни будет подан иск в суд», — сказала она.

«Согласно международным стандартам, процедура аккредитации не должна разрешать или запрещать журналисту работать, она должна быть направлена на облегчение и стандартизацию работ», — говорится в тексте обращения.

Представитель МИД Айбек Смадияров отказался комментировать планы центра, предложив дождаться подачи иска.