Только 21 процент детей, живущих за чертой бедности в КР, получают пособие

Численность детей, получающих социальную помощь, сократилось. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Во время представления отчета о мерах поддержки детей из малообеспеченных и бедных семей замминистра Ализа Солтонбекова отметила, что в соответствии с Законом «О государственных пособиях» детям до 16 лет из таких семей назначается ежемесячное пособие «помощь семье» в размере 1 тысячи 200 сомов с учетом районных коэффициентов.

По ее словам, на 1 июля 2025 года пособием обеспечены 194,8 тысячи детей из 54,4 тысячи семей, что составляет всего 21 процент детей, живущих за чертой бедности.

По сравнению с 1 июля 2024 года численность получателей социальной помощи в текущем году сократилась на 75,8 тысячи человек.

Ранее министр труда Равшанбек Сабиров в своем выступлении на республиканском совещании по вопросам сокращения бедности сказал, что, несмотря на рост показателей в экономике, относительная доля получателей помощи снижается при том, что дети составляют треть населения.

По его словам, доля средств в бюджете, направляемая на помощь семье с ребенком, снизилась с 0,53 процента в 2022 году до 0,37 процента в 2024-м.