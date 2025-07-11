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Общество

Более 3 тысяч стихийных торговых точек ликвидировали в Бишкеке

Муниципальная инспекция продолжает проводить рейды по пресечению стихийной торговли в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, с октября 2024 года сотрудники инспекции провели 1 тысячц 40 рейдов по городу. В ходе проверок выявили около 5 тысяч точек незаконной торговли, из которых на сегодня ликвидировали 3 тысячи 272.

За несоблюдение норм торговли и игнорирование предписаний составили 2 тысячи 287 протоколов по разным статьям Кодекса КР о правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 7, 9 миллиона сомов.

Также проводится работа по временному изъятию имущества в соответствии со статьей 36 Кодекса КР о правонарушениях.

Муниципальная инспекция подчеркивает, что торговля вне специально отведенных мест незаконна, создает помехи горожанам и может представлять санитарные и социальные риски.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335977/
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