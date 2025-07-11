Афиша Бишкека на выходные: рок-концерт, вечер танго и игротека

12-13 июля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»

В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-20 июля. Выставка «Обретение формы и души»

Творческая судьба Абдысадыра Турусбекова — это путь, который прошли многие кыргызские художники его поколения: связав свое мастерство с темой родной земли, традициями и культурой, перерабатывая ее через индивидуальное художественное мышление. Выставка «Обретение формы и души» представляет собой зрелое художественное высказывание мастера.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

11-23 июля. Выставка «Тирек: Нить ее жизни»

Это новаторский дата-арт-проект объединил 14 художниц и художников из стран Центральной Азии. Каждая работа основана на реальных гендерных данных и отражает жизненный опыт женщин и девочек региона. В центре каждой истории — женщина, ее голос, ее право быть увиденной, услышанной и признанной.

Национальный исторический музей, 10.00-17.00.

Концерты, фестивали, выступления

12 июля. Открытый микрофон

У вас есть возможность исполнить любимую песню, даже собственную, прочитать стихотворение или поделиться историей в формате Stand-up. Мы всегда рады новым участникам.

Кафе «Огонек», 20.00.

12 июля. Коцерт рок-групп «Шквал» и Rammlied

Спустя 10 лет тишины выступит группа «Шквал». Гостей ждут грохот ударных, жесткий звук электрогитар и полное единение со сценой.

«Перцы PUB», 21.00.

13 июля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

13 июля. Межнациональный фестиваль «Тангор Фест»

В программе ярмарка народных ремесел и культур, дегустация национальных блюд, показ традиций и обычаев народов, танцы, песни, живая музыка, конкурсы, розыгрыши и мастер-классы.

Село Ырдык (Джети-Огузский район), 10.00.

13 июля. Концерт «Импровизация без тормозов»

Выступят стендап-комики Арсен Алтыбаев и Мыктыбек Мукаев.

«Театр 705», 21.00.

Лекции, мастер-классы

12 июля. Мастер-класс по живописи

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0557555025.

«Галерея М», 12.00.

12 июля. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

13 июля. Антипоказ кино Off-Season

В программе неудавшиеся учебные, курсовые и дипломные фильмы студентов киновузов: бессознательные комедии, душный артхаус, непреднамеренный трэш, а иногда все одновременно или что-то вовсе немыслимое. Также вас ждут мини-лекция о плохом кино от куратора фестиваля Рамазана Валиева и вcтреча с авторами фильмов. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 19.00.

12 июля. Мастер-класс по мокрому валянию войлока



Гости сделают небольшие подставки под кружки или чайник, вдохновившись традиционным ала-кийизом из постоянной экспозиции в музее. Мастер-класс проведет мастерица Ольга Хавхалюк. Регистрация на странице музея в Instagram.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00.

13 июля. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Айтматова), 19.00.

Для детей

12-13 июля. Шоу-программа и м астер-класс

В субботу состоится мастер-класс «Летний пейзаж», а в воскресенье детей будет ждать шоу «Кукольный театр».

ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.