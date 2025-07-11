12 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Хан-Тенгри, Кыбыла, Таш-Рабат.
2Чуйская область
- 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Шопокова, Тезекбаева, Карабаева), Ленинское (улица Восточная), Кашкелен (улицы Сматова, Токтогула, Эгинбаев), Кенеш (улица Ленина, переулок Пограничный);
- 9.00-12.00 — села Федоровка, Джекен, Джон-Арык;
- 9.00-18.00 — села Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Восточная, Молодежная, Арли Есеза, Фрунзе, Хавазова), Чалдовар (кошары, мельница), Токтоналиева (улицы Юрьевская, Молодежная).