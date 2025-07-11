Современные аэродромные пожарные автомобили купило ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» продолжает реализацию программы по модернизации авиационной инфраструктуры. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, в рамках обновления технического парка приобретены девять современных аэродромных пожарных автомобилей:

три — на базе Mercedes-Benz;

шесть — на базе КамАЗа.

три единицы — в международный аэропорт «Манас»;

четыре единицы — в Ошский филиал ОАО «Аэропорты Кыргызстана»;

по одному автомобилю получат аэропорты «Каракол» и «Иссык-Куль».

Новые машины соответствуют международным стандартам реагирования на чрезвычайные ситуации в аэропортах.