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Общество

Современные аэродромные пожарные автомобили купило ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» продолжает реализацию программы по модернизации авиационной инфраструктуры. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, в рамках обновления технического парка приобретены девять современных аэродромных пожарных автомобилей:

  • три — на базе Mercedes-Benz;
  • шесть — на базе КамАЗа.

Как отмечается, технику распределят:

  • три единицы — в международный аэропорт «Манас»;
  • четыре единицы — в Ошский филиал ОАО «Аэропорты Кыргызстана»;
  • по одному автомобилю получат аэропорты «Каракол» и «Иссык-Куль».

Новые машины соответствуют международным стандартам реагирования на чрезвычайные ситуации в аэропортах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335964/
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