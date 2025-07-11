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Общество

К 2030 году население Земли вырастет до 8,5 миллиарда человек

К 2030 году население Земли вырастет примерно до 8,5 миллиарда человек, к 2050-му — до 9,7 миллиарда, а к 2100-му — до 10,9 миллиарда. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, столь резкий рост обусловлен главным образом увеличением числа людей, доживших до репродуктивного возраста, значительными изменениями в уровнях рождаемости, ростом урбанизации и ускорением миграции. Эти тенденции будут иметь далеко идущие последствия для грядущих поколений.

«В недавнем прошлом произошли огромные изменения в уровнях рождаемости и продолжительности жизни. В начале 1970-х женщины имели в среднем по 4,5 ребенка; к 2015-му показатель рождаемости в мире сократился до менее чем 2,5 ребенка на одну женщину. Между тем средняя продолжительность жизни в мире увеличилась с 64,6 года в начале 1990-х годов до 72,6 года в 2019-м», — говорится в сообщении.

Кроме того, в мире наблюдаются высокие уровни урбанизации и ускоряющаяся миграция. 2007-й стал первым годом, когда в городах проживало больше людей, чем в сельской местности, и к 2050-му в городах будет проживать около 66 процентов населения Земли.

Отметим, что ежегодно 11 июля отмечают Всемирный день народонаселения. Он учрежден ООН в 1989 году с целью привлечь внимание к вопросам роста населения, устойчивого развития, здравоохранения, гендерного равенства и прав человека.

В 2025-м дата акцентирует внимание на самом многочисленном молодом поколении в истории. Тема этого года — «Предоставление молодым людям возможности создавать такие семьи, которые они хотят, в справедливом и полном надежд мире» — призывает обеспечить молодежи права, ресурсы и возможности для формирования своего будущего.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335956/
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