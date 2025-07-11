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Общество

Проспект Айтматова будут перекрывать позже — с 22.00 до 5.00

В Бишкеке после капитальной реконструкции открыт для движения проспект Чингиза Айтматова. Однако, как уточнили в мэрии, на участке от Южной магистрали до резиденции «Ынтымак Ордо» будут действовать временные ограничения: в ночное время проезд для автомобилей будет закрыт.

Ранее сообщалось, что проспект будет пешеходной зоной с 21.00 до 7.00. Однако сегодня стало известно, что график изменили — теперь проезд запрещен с 22.00 до 05.00.

24.kg
Фото 24.kg. Проспект Айтматова перекроют позже — с 22:00 до 5:00

По данным муниципалитета, это решение принято «в целях обеспечения комфортного отдыха и безопасности пешеходов в вечернее и ночное время». В эти часы территория будет отдана под прогулки, уличные выступления и временные ярмарки.

Ограничения пока будут действовать в тестовом режиме, в первые дни после открытия на въезде будут дежурить сотрудники ГУОБДД, которые будут заблаговременно предупреждать об ограничениях. Также установлены соответствующие знаки ПДД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335947/
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