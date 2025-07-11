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Общество

Оригинальная сумка Hermès продана за рекордные $10 миллионов

Фото ВВС

Оригинальная сумка Hermès, которая принадлежала Джейн Биркин и стала прототипом модели Birkin, была продана на аукционе Sotheby’s за $10,1 миллиона, став самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на торгах. Об этом пишет Русская служба «Би-Би-Си».

Покупателем стал частный коллекционер из Японии, имя которого не раскрывается.

Предыдущий рекорд принадлежал сумке Hermès Kelly из крокодиловой кожи с бриллиантами, проданной на торгах в 2021 году за $513 тысяч.

В сообщении аукционного дома говорится, что сумка Birkin была продана после приблизительно 10 минут торгов, в которых участвовали девять очень заинтересованных покупателей.

Черная кожаная сумка была создана для певицы и актрисы Джейн Биркин в 1985 году, после того как она, сидя в самолете на соседних креслах с председателем правления Hermès Жаном-Луи Дюма, уронила сумку, из которой высыпалось все содержимое. Джейн Биркин спросила тогда своего соседа, почему модный дом не может делать сумки большего размера с удобными карманами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335938/
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