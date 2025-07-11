Дачники ОО «Долоно Сай» жалуются на то, что земельная амнистия не работает

Дачники ОО «Долоно Сай» (ранее называлась дача «Журналист») рассказали 24.kg о проблеме регистрации дач и неисполнении закона о земельной амнистии в Иссык-Атинском кадастре.

92-летняя пенсионерка Закира Качкынова рассказала, что в 1983 году, работая журналистом в журнале «Кыргызстан аялдары», получила от редакции дачу на реке Нооруз Иссык-Атинского айыл окмоту, но с тех пор никто не оформлял им дачи.

«В июне 2024 года я получила ответ от Республиканского агентства по регистрации прав на недвижимое имущество № 11-4/2907, где дается поручение Иссык-Атинскому кадастру начать принимать заявления дачников. В повторном обращении с заявлениями наши дачники получили ответ, что мы не правопреемники товарищества «Журналист» и фактически вновь отказывают нам в регистрации земельных прав. Но садоводческое товарищество «Журналист» в свое время действовало без образования юридического лица, в настоящее время такого юридического лица не существует.

Как нам стало известно, другие дачники стали создавать товарищества под названиями Журналист — 1, 2, 3. Но мы не хотим искусственно создавать такие организации, поскольку правопреемства уже юридически не существует», — отмечает она.

Члены общественной организации заявляют, что бюрократическая работа Иссык-Атинского кадастра вступает в противоречие с указом президента о дебюрократизации системы государственной службы от 10 марта 2025 года УП № 83, а также нарушает требования законов.

В статье 7 Закона КР «О регулировании земельно-правовых отношений» указано...

1. По садово-дачным земельным участкам, не имеющим правоустанавливающих документов на земельный участок, исполнительный орган местного самоуправления принимает решение о закреплении садово-дачного земельного участка на основании решения садово-дачного кооператива или общественного объединения.

2. Строения на садово-дачных земельных участках до введения в действие Земельного кодекса КР признаются жилыми помещениями согласно порядку, определяемому кабинетом министров. Первый пункт статьи 7 исполнен местным органом исполнительной власти.

«При обращении в Иссык-Атинский айыл окмоту наши заявления были приняты и подписаны постановления о предоставлении земель каждому дачнику в соответствии с указанным законом. Но при обращении в районный кадастр с постановлениями айыл окмоту нам отказывают в регистрации наших прав. О чем это говорит? О том, что Иссык-Атинский кадастр не исполняет как законы Кыргызской Республики, так и поручения вышестоящих органов власти», — считают дачники.

Дачники уже не впервые пишут письмо на имя президента КР Садыра Жапарова.

В нем они отмечают, что скоро заканчиваются сроки амнистии, в этой связи дачники надеются, что справедливость восторжествует и начнется процесс дебюрократизации.

Закира Качкынова добавляет, что в 2024 году президент подписал указ «Об отцах основателях Кыргызской Республики». «Первым указано имя Абдыкерима Сыдыкова. Я являюсь вдовой его сына, ветерана Великой Отечественной войны Берика Садыкова. Мы никого не обманываем, но надеемся, что руководство Иссык-Атинского кадастра обратится к нам лицом и, наконец, исполнит законы Кыргызской Республики», — резюмировала она.