Рекорд Книги Гиннесса. На конкурсе в Испании кусок сыра продали за 36 тысяч евро

На конкурсе в испанской деревне Аренас-де-Кабралес кусок сыра продали за 36 тысяч евро. Сыры стоят так дорого из-за особых условий производства и уникального вкуса, сообщает United Press International.

Аренас-де-Кабралес, живописная деревня в Астурии (Испания), известная своими традициями сыроделия. В очередной 52-й раз она стала местом проведения ярмарки и конкурса Cabrales Fair. Гостям показывали и рассказывали, как готовится знаменитый сыр кабралес. Его можно было попробовать в различных сочетаниях с разнообразными продуктами и винами.

Кабралес - это полутвердый нарезной сыр с голубой плесенью и маслянистой текстурой. Его ценят во всем мире.

На звание лучшего производителя претендовали 15 компаний. Победителем, по мнению жюри, оказался кусок весом 2,5 килограмма. Его продали на аукционе. Один из местных ресторанов выложил за уникальный деликатес 36 тысяч евро.

Новый рекорд цены на 6 тысяч евро превышает предыдущую отметку в 30 тысяч евро, установленную на прошлогоднем конкурсе. Кстати, обычно килограмм кабралеса стоит около 42 евро.

Сыр Кабралес изготавливается вручную из молока коров и коз, затем выдерживается несколько месяцев в пещере на высоте 1 тысячи 500 метров над уровнем моря в горах Лос-Пикос-де-Эуропа. Влажная среда способствует образованию плесени, похожей на пенициллиновую, что придает сыру отличительные сине-зеленые полосы и пятна.