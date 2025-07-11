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Общество

Балыкчи становится модным: до 15 тысяч туристов в день — и это только начало

Туристический кластер Green City, расположенный на юге Балыкчи, уже принимает от 10 до 15 тысяч туристов в день. Об этом сообщил руководитель проекта Бакыт Усупов. По его словам, в выходные дни поток особенно плотный, и интерес к кластеру продолжает расти.

Однако стремительный рост числа отдыхающих обострил и проблемы. Инфраструктура Балыкчи пока не рассчитана на такой масштаб. Туристы жалуются на нехватку туалетов, парковок, зон отдыха, слабую организацию питания и мусорные контейнеры. Местные предприниматели отмечают, что из-за перегрузки даже добраться до пляжа становится сложно.

Согласно опросу, проведенному редакцией 24.kg, отдыхающих на Иссык-Куле раздражают в первую очередь грязь, завышенные цены, слабый сервис и отсутствие элементарных удобств. Эти претензии в полной мере касаются и Балыкчи, несмотря на новые проекты.

Тем не менее в Green City заявляют о намерении развивать инфраструктуру: планируется строительство яхт-клуба, велосипедных дорожек, капсульного жилья, кафе, расположенного в старом самолете, а также создание центра подготовки кадров для сферы туризма.

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По словам Бакыта Усупова, в перспективе кластер должен работать круглогодично — в том числе в зимнем формате. Но уже сейчас очевидно, что развитие должно идти не только вширь, но и вглубь с учетом реальных потребностей туристов и местных жителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335907/
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