Туристический кластер Green City, расположенный на юге Балыкчи, уже принимает от 10 до 15 тысяч туристов в день. Об этом сообщил руководитель проекта Бакыт Усупов. По его словам, в выходные дни поток особенно плотный, и интерес к кластеру продолжает расти.

Однако стремительный рост числа отдыхающих обострил и проблемы. Инфраструктура Балыкчи пока не рассчитана на такой масштаб. Туристы жалуются на нехватку туалетов, парковок, зон отдыха, слабую организацию питания и мусорные контейнеры. Местные предприниматели отмечают, что из-за перегрузки даже добраться до пляжа становится сложно.

Согласно опросу, проведенному редакцией, отдыхающих на Иссык-Куле раздражают в первую очередь грязь, завышенные цены, слабый сервис и отсутствие элементарных удобств. Эти претензии в полной мере касаются и Балыкчи, несмотря на новые проекты.

Тем не менее в Green City заявляют о намерении развивать инфраструктуру: планируется строительство яхт-клуба, велосипедных дорожек, капсульного жилья, кафе, расположенного в старом самолете, а также создание центра подготовки кадров для сферы туризма.

Читайте по теме В Сети обсуждают элитный внедорожник нового мэра Балыкчи с именными номерами

По словам Бакыта Усупова, в перспективе кластер должен работать круглогодично — в том числе в зимнем формате. Но уже сейчас очевидно, что развитие должно идти не только вширь, но и вглубь с учетом реальных потребностей туристов и местных жителей.