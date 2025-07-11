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Общество

Новые правила оплаты труда для медработников Кыргызстана вступили в силу

В Кыргызстане вступают в силу изменения в условиях оплаты труда работников системы здравоохранения. Постановление направлено на выравнивание и стандартизацию зарплат бюджетников.

В частности, изменения коснулись условий оплаты труда технического и младшего обслуживающего персонала медучреждений. Новые коэффициенты оплаты труда установлены для таких категорий сотрудников, как:

  • главные и обычные повара;
  • руководители хозяйственных и складских служб;
  • водители автомобилей скорой помощи и специализированного транспорта;
  • медицинские техники, электрики, слесари;
  • санитарки, уборщики, прачки и другие работники вспомогательных профессий.

К примеру, водители легковых медицинских автомобилей будут получать зарплату с коэффициентом 1,75, а водители автомобилей с большим мотором — с коэффициентом 2,05. Для младшего обслуживающего персонала, такого как уборщики и санитарки, установлен коэффициент 1,40 и ниже.

Министерству здравоохранения поручено привести свои нормативные акты в соответствие с новыми требованиями и принять необходимые меры для их реализации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335901/
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