Новые правила оплаты труда для медработников Кыргызстана вступили в силу

В Кыргызстане вступают в силу изменения в условиях оплаты труда работников системы здравоохранения. Постановление направлено на выравнивание и стандартизацию зарплат бюджетников.

В частности, изменения коснулись условий оплаты труда технического и младшего обслуживающего персонала медучреждений. Новые коэффициенты оплаты труда установлены для таких категорий сотрудников, как:

главные и обычные повара;

руководители хозяйственных и складских служб;

водители автомобилей скорой помощи и специализированного транспорта;

медицинские техники, электрики, слесари;

санитарки, уборщики, прачки и другие работники вспомогательных профессий.

К примеру, водители легковых медицинских автомобилей будут получать зарплату с коэффициентом 1,75, а водители автомобилей с большим мотором — с коэффициентом 2,05. Для младшего обслуживающего персонала, такого как уборщики и санитарки, установлен коэффициент 1,40 и ниже.

Министерству здравоохранения поручено привести свои нормативные акты в соответствие с новыми требованиями и принять необходимые меры для их реализации.