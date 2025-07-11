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Общество

Кыргызстан вводит официальные стандарты для подготовки традиционных целителей

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок подготовки специалистов в области традиционной (народной) медицины. Соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев. Документ вступит в силу через 10 дней.

До настоящего времени в Кыргызстане отсутствовал единый нормативный документ, который бы регулировал порядок подготовки специалистов по народной медицине. Несмотря на то, что в стране практикуют знахари, травники, костоправы и другие целители, их деятельность находилась вне четких рамок законодательства.

С принятием нового постановления государство вводит систему правил и критериев, по которым будет осуществляться обучение специалистов в данной сфере. Это позволит легализовать часть практиков и одновременно исключить деятельность неквалифицированных или потенциально опасных «целителей».

Согласно утвержденному положению, подготовка специалистов по традиционной медицине будет осуществляться по определенным программам и в специализированных учреждениях. Требования к содержанию таких программ, а также квалификационные критерии к преподавателям и обучающим организациям будут установлены государственными органами. Введение единого порядка подготовки позволит осуществлять учет, контроль и надзор за деятельностью специалистов в этой области.

Ожидается, что эти меры не только обеспечат безопасность пациентов, но и создадут легальные условия для работы тех, кто занимается народной медициной на практике.

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Как ранее сообщали в Министерстве здравоохранения, значительная часть населения Кыргызстана по-прежнему обращается к средствам народной медицины, особенно в регионах. Однако отсутствие регулирования привело к появлению множества шарлатанов, что в ряде случаев заканчивалось причинением вреда здоровью граждан.

После вступления постановления в силу, уполномоченные органы должны подготовить необходимые подзаконные акты, разработать типовые учебные программы и определить, какие учреждения смогут заниматься подготовкой специалистов.

Также в ближайшее время может быть начат процесс регистрации практикующих народных целителей, прошедших соответствующее обучение и проверку квалификации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335900/
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