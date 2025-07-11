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Общество

На Иссык-Куле ведется строительство двух водохранилищ

На территории айыл окмоту «Кун-Чыгыш» и «Торт-Куль» в Тонском районе Иссык-Кульской области ведется активное строительство стратегически важного водохранилища «Уч-Коргон».  Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, водохранилище расположено в географически удобной местности — заболоченном участке, окруженном горами с трех сторон. Общая площадь участка составляет 70 гектаров.

Водохранилище обеспечит поливной водой в общей сложности 4 тысячи 113 гектаров земель, включая сельхозугодья Тонского, Кун-Чыгышского, Торт-Кульского и Б. Мамбетова айыл аймаков. Кроме того, будут освоены дополнительно 817 гектаров новых земель, а также улучшено водоснабжение еще 2 тысяч гектаров с дефицитом орошения.

Объем водохранилища составит 4,3 кубических миллиона. Водовыпуск сооружается из монолитного железобетона и будет способен подавать воду в объеме до 17,7 кубических секунд. На сегодняшний день общий объем выполненных строительных работ составляет 85 процентов.

Также сообщается, что в селе Болот Мамбетова Тонского района Иссык-Кульской области, в долине Ак-Сай, на участке «Чокмор-Ата» начато строительство нового водохранилища.

Водохранилище направлено на обеспечение поливной водой 1 тысячи 854 гектаров сельхозугодий. В настоящее время из-за нехватки воды 260 гектаров остаются неорошаемыми. После завершения строительства БСР дополнительно будут обеспечены 150 гектаров новых орошаемых земель, а общее улучшение водоснабжения коснется 700–750 гектаров.

Объем водохранилища составит 1,4 миллиона кубических метров.

Реализация этих проектов станет важным шагом в решении проблемы нехватки поливной воды и внесет весомый вклад в развитие сельского хозяйства Тонского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335899/
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