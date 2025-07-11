В КР через 10 дней начнут штрафовать за распространение ложной информации

Президент Кыргызстана подписал закон о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях, предусматривающий штрафы за распространение ложной информации.
Документ вводит административную ответственность за распространение ложной информации, если она нарушает общественный порядок или права граждан, но не подпадает под уголовное наказание.
В Кодекс добавлена новая статья 109 часть 3, предусматривающая штрафы за распространение недостоверной информации через СМИ или интернет, если это привело к:
- нарушению общественного порядка;
- ущемлению прав и законных интересов граждан или организаций;
- ущербу интересам общества или государства.
Размер штрафов:
- для физических лиц — 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов);
- для юридических лиц — 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов).
Также изменения внесены в статьи 454 и 456 Кодекса. Они дополнили перечень нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность.
Закон начнет действовать через 10 дней.