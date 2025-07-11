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Общество

В КР через 10 дней начнут штрафовать за распространение ложной информации

Президент Кыргызстана подписал закон о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях, предусматривающий штрафы за распространение ложной информации. 

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Документ вводит административную ответственность за распространение ложной информации, если она нарушает общественный порядок или права граждан, но не подпадает под уголовное наказание.

В Кодекс добавлена новая статья 109 часть 3, предусматривающая штрафы за распространение недостоверной информации через СМИ или интернет, если это привело к:

  • нарушению общественного порядка;
  • ущемлению прав и законных интересов граждан или организаций;
  • ущербу интересам общества или государства.

Размер штрафов:

  • для физических лиц — 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов);
  • для юридических лиц — 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов). 

Также изменения внесены в статьи 454 и 456 Кодекса. Они дополнили перечень нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность.

Закон начнет действовать через 10 дней. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335894/
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