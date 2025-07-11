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Общество

Омбудсмен РФ посетила содержащихся в СИЗО Бишкека россиян

В рамках работы комиссии по правам человека СНГ уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова во время визита в Кыргызстан посетила содержащихся в следственном изоляторе Бишкека граждан, имеющих гражданство России и Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте российского омбудсмена.

Отмечается, что совместно с акыйкатчи, заместителем генерального прокурора КР и сотрудниками Посольства России в ходе посещения учреждения уголовно-исполнительной системы прошли беседы с 19 заключенными.

Татьяна Москалькова наметила с омбудсменом КР Джамилей Джаманбаевой и консульским отделом российского посольства в КР план работы по поступившим обращениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335891/
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