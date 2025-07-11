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Общество

Реконструкцию постамента памятника «Айкөл Манас» осмотрел мэр Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проинспектировал реконструкцию постамента памятника «Айкөл Манас» на центральной плоащди Ала-Тоо. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

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Уточняется, что сейчас ведутся работы по облицовке стен постамента.

Согласно проекту высота постамента составляет 22,7 метра, ширина — 6,2 метра с сужением до 2,5 метра.
Высота статуи составляет 10,3 метра. Конструктивная часть постамента выполнена из монолитного железобетона.

Работы выполняет подрядная организация ОсОО «Эталон Вин Спец Строй».

Глава столицы поручил управлению капитального взять на контроль качество выполняемых работ и срок сдачи объекта. ГУ «Бишкекглавархитектура» ведет авторский надзор за ходом реализации проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335887/
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