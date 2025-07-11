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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Пилот. Для укрепления дорожного полотна в Бишкеке начали применять геосетку

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Карточный ремонт с укреплением основания дорог проводит в столице муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что работы ведут на участках, которые не подлежат ямочному ремонту.

Уже завершен такой ремонт дороги на пересечении улиц Южная Магистраль и Жукеева-Пудовкина, проспекта Чуй и улицы Ю.Фучика, на улице Ю.Фучика «Аска-Таш», на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого, на улице Пригородная (конечная автобуса № 243).

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека
Также планируется провести карточный ремонт в местах деформации дорожного полотна.

На отрезках с нагрузкой большегрузных автомашин применяется геосетка для укрепления и создания прочного основания под строительство дорог. Она служит для укрепления и армирования слоев.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека
Если вы увидели дорожные дефекты, провалы и ямы, МП «Бишкекасфальтсервис» просит сообщать о таких фактах по номеру 0755419841 (Whatsapp).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335881/
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