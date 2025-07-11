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Общество

В прокат вышла кыргызская комедия «Жезде»

В прокат вышла кыргызская комедия «Жезде» режиссера Азамата Усонова.

После случайного наезда на девушку двое друзей отвозят ее в больницу. Один из них притворяется парнем пострадавшей, чтобы избежать ответственности. Все усложняется, когда выясняется, что у девушки амнезия, а ее отец — полковник милиции. После парень по-настоящему влюбляется в нее, но правда выходит наружу.

Режиссер: Азамат Усонов.
Жанр: комедия, мелодрама.
Язык: кыргызский.
Актеры: Айдай Шабданова, Азамат Усонов, Бекжан Байышов, Эльнар Дайырбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335863/
просмотров: 170
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