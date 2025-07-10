Эльвира Сурабалдиева заявила о резком росте цен на обучение

В Кыргызстане значительно выросли цены на обучение в вузах. Как сообщают абитуриенты и родители, стоимость контрактов по многим направлениям увеличилась в 2–2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом написала депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева на своей странице в одной из соцсетей.

«СМИ сообщают: стоимость обучения в вузах резко выросла. Без пояснений. Без обсуждений. Без учета доходов семей. В стране, где многие живут на грани бедности, такие решения — это удар не просто по кошельку, а по будущему целого поколения. Уверена, на осенней сессии ЖК этот вопрос поднимут многие депутаты, потому что придут жалобы от поступающих», — отметила она.

После отмены моратория на платное обучение, введенного в годы пандемии, вузы получили возможность самостоятельно устанавливать цены на контракты. В результате на некоторых факультетах суммы выросли кратно. Если ранее очное отделение на технических направлениях обходилось в 30–40 тысяч сомов в год, то теперь это 80–120 тысяч.

Особенно высокие цены — на медицинские специальности. В некоторых университетах контракт на стоматологию или лечебное дело достиг 110–150 тысяч сомов, а в случае с программами двойного диплома — до 200 тысяч.

Даже в традиционно доступных вузах, таких как КНУ имени Баласагына, цена поднялась на 20–50 процентов: с 33–36 тысяч до 42–60 тысяч сомов в год.

Многие семьи не были готовы к такому скачку. Абитуриенты жалуются: об изменениях не предупредили заранее и у большинства попросту нет возможности оплатить обучение. При этом никаких программ поддержки для нуждающихся студентов пока не представлено.

На осенней сессии парламента этот вопрос, как ожидается, будет обсужден депутатами. Однако для тысяч поступающих и их родителей решение нужно уже сейчас — в разгар приемной кампании.