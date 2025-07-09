На Иссык-Куле 822 объекта работают без собственных очистных сооружений. Об этом на брифинге сообщила заместитель директора Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Асел Мамбетова.

По ее данным, на сегодняшний день в Иссык-Кульской области насчитывается 1 тысяча 198 рекреационных объектов, из них 822 работают без собственных очистительных сооружений.

«Из 1 тысячи 198 рекреационных объектов — 165 пансионаты, 64 отеля, 932 гостевых дома и 37 юрточных городов. В ходе проверок было выявлено, что у 822 объектов отсутствуют собственные очистительные сооружения», — рассказала Асел Мамбетова.

Отмечается, что 5 субъектов предпринимательства закрыты до устранения данного нарушения. Также продолжается проверка по предупреждению нарушений в других объектах.

Главный инспектор отдела экологического контроля Гулмира Тургунбаева сообщила, что по результатам исследования специалистов экологическое состояние озера в норме.

«По результатам экологического мониторинга специалистов, превышения норм в озере не наблюдается. Ссылаясь на эти данные, могу сказать, что экологическое состояние озера в норме», — отмечает она.

Также сообщается, что контрольные мероприятия будут продолжены. Предпринимателям необходимо соблюдать экологические требования во избежание административных мер и потенциального ущерба окружающей среде.