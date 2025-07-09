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Общество

Рейды. Выявлены сотни голов КРС без ветеринарных документов

На территории республики завершилось оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Кража скота — Ветконтроль», сообщает Минсельхоз.

По его данным, в рамках данного рейдового мероприятия совместно с сотрудниками районных и городских управлений Ветеринарной службы и органов внутренних дел, а также местных ветеринарных контрольных пунктов по республике организовано 33 поста.

«В результате выяснилось, что у сотен голов крупного рогатого скота нет ветеринарных сопроводительных документов. В целях профилактики и устранения указанных нарушений выписано 240 предписаний», — говорится в сообщении.

Основной целью данного мероприятия было предупреждение краж скота, пресечение незаконного оборота скота и мясной продукции, а также усиление ветеринарного контроля и соблюдение требований по идентификации животных.

«В ходе мероприятия были не только выявлены правонарушения в сфере животноводства, а также приняты важные меры по обеспечению безопасности граждан и контролю эпизоотической ситуации среди животных. Ветеринарная служба продолжит свою деятельность в этом направлении и будет усиливать меры в целях общественной безопасности и защиты имущественных прав граждан», — отмечают в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335661/
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