Мэр города Балыкчи Султан Кермалиев принял участие в научно-исследовательской экспедиции Русского географического общества (РГО) на берегу Иссык-Куля, встретившись с правнуками русского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского. Встреча прошла на фоне недавней критики по поводу сноса памятника ученому в центре города.

Фото из социальных сетей. Мэр Балыкчи нашел человеческую кость и встретился с правнуками Тян-Шанского

Султан Кермалиев опубликовал в соцсетях снимок с семьей исследователя. Также он поехал вместе с учеными в местность Тору-Айгыр неподалеку от Балыкчи.

Экспедиция РГО продолжает проект по маршрутам Семенова-Тян-Шанского, приуроченного к 200-летию его рождения. Цель — восстановление исторических маршрутов, анализ изменений ландшафта Тянь-Шаня, интерпретация культурно-исторического наследия и разработка интерактивных карт региона.

Во время полевых исследований участники заявили: в Тору-Айгыре находятся археологические находки, свидетельствующие о древнем поселении, в том числе найденные прямо на берегу человеческие кости. По кадрам видно, что при виде найденной кости Султан Кермалиев сказал: «Фу, я думал, это коровы», после чего бросил ее на землю.

В ходе встречи мэр пригласил членов экспедиции на выходные в мэрию Балыкчи, «чтобы больше узнать о родном крае». «Стыдно, что люди приезжают из России и рассказывают нам о нашей земле. Надо знать историю», — написал он в своем посте.

Напомним, ранее в Балыкчи разгорелся скандал с демонтажем памятника Петру Семенову-Тян-Шанскому (впервые открыт в 1982 году), что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение сохранения исторического наследия.