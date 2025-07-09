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Общество

Уполномоченный по правам человека в России прибыла в Бишкек с рабочим визитом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Бишкек с рабочим визитом. В международном аэропорту «Манас» ее встретила акыйкатчи КР Джамиля Джаманбаева.

В рамках визита Татьяна Москалькова посетит офис Института омбудсмена, где планируется подписание дополнительного протокола о сотрудничестве между национальными правозащитными институтами Кыргызской Республики и Российской Федерации на 2025-2026 годы.

Также предусмотрены встречи уполномоченного по правам человека в РФ с вице-спикером Жогорку Кенеша Нурланбеком Азыгалиевым и генеральным прокурором Максатом Асаналиевым.

В программе визита также запланировано посещение граждан России в СИЗО-1.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335647/
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