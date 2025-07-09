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Общество

Мэр Балыкчи про снос памятника Тян-Шанскому: мозг не пинайте. Зынк болот!

Мэр города Балыкчи Султан Кермалиев прокомментировал демонтаж памятника Петру Семенову-Тян-Шанскому, вызвавший широкий общественный резонанс.

Кермалиев заверил горожан, что монумент не исчезнет бесследно и получит новое место:

«Памятник Петра Петровича займет достойное место. Короче, как закончится, увидите. Зынк болот (отлично будет). Мозг не пинайте. И так забот хватает», — написал он.

из интернета
Фото из интернета. Комментарий

Ранее стало известно, что в Балыкчи был демонтирован памятник знаменитому российскому исследователю и географу Петру Семенову-Тян-Шанскому. Это вызвало волну критики в соцсетях — жители и активисты выразили обеспокоенность судьбой исторического объекта.

Напомним, что Семенов-Тян-Шанский стал первым европейским ученым, исследовавшим Тянь-Шань, и внес большой вклад в изучение региона. Памятник ему был установлен в Балыкчи (ранее Рыбачье) еще в советское время.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335645/
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