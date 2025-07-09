Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров провели неформальную встречу в резиденции

Вечером 8 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетили загородную резиденцию правительства Таджикистана.
По данным пресс-службы президента, в честь высокого гостя Эмомали Рахмон организовал неформальное мероприятие под названием «Вечер дружбы».
Главы государств осмотрели выставку сельхозпродукции — фрукты, овощи, сухофрукты и блюда национальной кухни, представленные в оригинальной форме.
Садыр Жапаров ознакомился с аграрным потенциалом Таджикистана и выразил признательность за теплый прием и традиционное таджикское гостеприимство, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.