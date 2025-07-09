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Общество

Мэрия Бишкека проверяет готовность школ к новому учебному году

В Бишкеке проверяют готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Цель мероприятий — контроль за качеством ремонтно-строительных работ, санитарным состоянием, благоустройством и озеленением прилегающих территорий. Особое внимание уделяется соблюдению сроков и стандартов ремонтных работ, а также полноте и качеству выполнения обязательств со стороны подрядных организаций.

Отмечается, что были выявлены отдельные недостатки, даны конкретные сроки на устранение выявленных нарушений и замечаний.

В Октябрьском районе проводится

  • капитальный ремонт в детском саду № 132 и средней школе № 39;
  • замена канализационных и умывальных труб в детских садах № 133 и № 106;
  • ремонт спортивной площадки в средней школе № 62;
  • ремонт канализационной системы в средней школе № 64;
  • ремонт пищеблока в средней школе № 56;
  • восстановление системы отопления в средней школе № 63;
  • строительство дополнительного учебного корпуса в средней школе № 3.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335620/
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