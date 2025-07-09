Мэрия Бишкека проверяет готовность школ к новому учебному году

В Бишкеке проверяют готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Цель мероприятий — контроль за качеством ремонтно-строительных работ, санитарным состоянием, благоустройством и озеленением прилегающих территорий. Особое внимание уделяется соблюдению сроков и стандартов ремонтных работ, а также полноте и качеству выполнения обязательств со стороны подрядных организаций.
Отмечается, что были выявлены отдельные недостатки, даны конкретные сроки на устранение выявленных нарушений и замечаний.
В Октябрьском районе проводится
- капитальный ремонт в детском саду № 132 и средней школе № 39;
- замена канализационных и умывальных труб в детских садах № 133 и № 106;
- ремонт спортивной площадки в средней школе № 62;
- ремонт канализационной системы в средней школе № 64;
- ремонт пищеблока в средней школе № 56;
- восстановление системы отопления в средней школе № 63;
- строительство дополнительного учебного корпуса в средней школе № 3.