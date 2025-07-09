Мэрия Бишкека проверяет готовность школ к новому учебному году

В Бишкеке проверяют готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Цель мероприятий — контроль за качеством ремонтно-строительных работ, санитарным состоянием, благоустройством и озеленением прилегающих территорий. Особое внимание уделяется соблюдению сроков и стандартов ремонтных работ, а также полноте и качеству выполнения обязательств со стороны подрядных организаций.

Отмечается, что были выявлены отдельные недостатки, даны конкретные сроки на устранение выявленных нарушений и замечаний.

В Октябрьском районе проводится