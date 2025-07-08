Фильм из Кыргызстана «Качкын» получил призы на кинофестивалях в Китае и России

Фильм из Кыргызстана «Качкын» («Сделка на границе») завоевал две награды международных кинофестивалей. Об этом в соцсетях сообщила кинокритик Гульбара Толомушова.

В китайском городе Чуньцинь завершился кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества. Фильм из КР получил приз за лучший киносценарий. Приз «Золотая камелия» присужден Дастану Жапар Рыскельди и Актану Рыскельдиеву.

В Пскове (Россия) прошел VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». У ленты «Качкын» приз за лучший актерский ансамбль. Награду вручили артисту Атаю Омурбекову.

«Качкын» рассказывает о сложностях и испытаниях, с которыми сталкиваются мигранты, стремящиеся улучшить свою жизнь в чужой стране, и фокусируется на последствиях нелегальной миграции.

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Аза и Самат, два наркоторговца, прокладывающие тайные маршруты в горах Центральной Азии, натыкаются на Назик, молодую девушку, бежавшую из рабства. Когда Назик попадает в плен к местному преступнику и ей грозит мрачное возвращение в неволю, Аза решает спасти ее, чего бы это ни стоило.

Основные съемки проходили в Нарыне, Балыкчи и Токтогуле.