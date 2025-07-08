21:54
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Фильм из Кыргызстана «Качкын» получил призы на кинофестивалях в Китае и России

Фильм из Кыргызстана «Качкын» («Сделка на границе») завоевал две награды международных кинофестивалей. Об этом в соцсетях сообщила кинокритик Гульбара Толомушова.

В китайском городе Чуньцинь завершился кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества. Фильм из КР получил приз за лучший киносценарий. Приз «Золотая камелия» присужден Дастану Жапар Рыскельди и Актану Рыскельдиеву.

В Пскове (Россия) прошел VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». У ленты «Качкын» приз за лучший актерский ансамбль. Награду вручили артисту Атаю Омурбекову.

«Качкын» рассказывает о сложностях и испытаниях, с которыми сталкиваются мигранты, стремящиеся улучшить свою жизнь в чужой стране, и фокусируется на последствиях нелегальной миграции.

Читайте по теме
Фильм «Качкын». О чем хотел рассказать Дастан Жапар Рыскелди в новой картине

Аза и Самат, два наркоторговца, прокладывающие тайные маршруты в горах Центральной Азии, натыкаются на Назик, молодую девушку, бежавшую из рабства. Когда Назик попадает в плен к местному преступнику и ей грозит мрачное возвращение в неволю, Аза решает спасти ее, чего бы это ни стоило.

Основные съемки проходили в Нарыне, Балыкчи и Токтогуле.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335617/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Победа на Бишкекском кинофестивале. Сценарий, написанный сердцем
Фильм из Кыргызстана удостоен главной награды Шанхайского кинофестиваля
Объявлены победители третьего Бишкекского международного кинофестиваля
Оргкомитет кинофестиваля в Бишкеке получил выговор за блогера в пикантном платье
Кинофестиваль в Бишкеке: на «небесной дорожке» — звезды со всего мира
Известный актер Доминик Уэст — гость Бишкекского международного кинофестиваля
В Бишкеке пройдет третий международный кинофестиваль
Фильм из Кыргызстана покажут на Шанхайском международном кинофестивале
Кыргызский режиссер Алмаз Кособаев получил признание на британском кинофестивале
Гран-при получил фильм кыргызстанского режиссера на фестивале в Германии
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Сколько денег нужно на&nbsp;одного человека в&nbsp;день, чтобы отдохнуть на&nbsp;Иссык-Куле? Сколько денег нужно на одного человека в день, чтобы отдохнуть на Иссык-Куле?
Мне больно: Ассоль Молдокматова о&nbsp;драке с&nbsp;участием сына и&nbsp;невестки Мне больно: Ассоль Молдокматова о драке с участием сына и невестки
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
IFC инвестирует $10 миллионов в&nbsp;группу компаний &laquo;Тойбосс&raquo; IFC инвестирует $10 миллионов в группу компаний «Тойбосс»
Россия ограничила экспорт бензина Россия ограничила экспорт бензина
Не&nbsp;упусти штраф: MegaPay помогает быть в&nbsp;курсе нарушений ПДД Не упусти штраф: MegaPay помогает быть в курсе нарушений ПДД
Bakai Bank подписал Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в&nbsp;Кыргызстане Bakai Bank подписал Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в Кыргызстане
8 июля, вторник
21:46
Ремонт теплосетей в Бишкеке. Открыт участок улицы Фрунзе Ремонт теплосетей в Бишкеке. Открыт участок улицы Фрунз...
21:28
Фильм из Кыргызстана «Качкын» получил призы на кинофестивалях в Китае и России
21:21
ГУОБДД продолжает рейды в Бишкеке. Выявили более 800 нарушений
21:16
Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон посетили концерт мастеров искусств в Душанбе
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 июля: дожди