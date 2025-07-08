ГУОБДД продолжает рейды в Бишкеке. Выявили более 800 нарушений

В Бишкеке продолжаются профилактические рейды «За рулем», где выявляют нарушителей правил дорожного движения и закона о тишине. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
По ее данным, составлено 832 протокола. В том числе:
- вождение автомобиля в пьяном состоянии — 7 фактов;
- незаконная тонировка стекол авто — 12;
- установка на авто усилителей звука — 23;
- нарушения ПДД водителями скутеров и мопедов — 18;
- нарушения, зафиксированные системой «Авто-Ураган» — 29;
- на штрафстоянку водворили 110 авто;
- 31 пешеход нарушил ПДД;
- автохулиганство — 6.
Цель рейда — обеспечение тишины в ночное время и предотвращение нарушений ПДД.
«Если вы стали свидетелем нарушения тишины и покоя горожан ночью или увидели нарушения правил дорожного движения, звоните или отправляйте сообщения на круглосуточный номер 0777 102 102», — говорится в сообщении.