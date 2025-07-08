Кыргызстан и Люксембург обсудили сотрудничество в сфере финансовой разведки

На полях 31-го Пленарного заседания группы «Эгмонт» состоялась двусторонняя встреча делегации Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики с представителями Подразделения финансовой разведки (ПФР) и Министерства юстиции Великого Герцогства Люксембург. Об этом 24.kg сообщили в финразведке КР.

По ее данным, переговоры прошли в конструктивной и доверительной атмосфере, став шагом к усилению международного партнерства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

«В числе ключевых тем — проведение национальной и секторальной оценки рисков, совершенствование стратегического анализа, внедрение международных стандартов и применение рекомендаций ФАТФ, а также внедрение лучших международных практик в деятельность ПФР. Знаковым итогом встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании между финразведками двух стран. Документ закрепил общую приверженность сотрудничеству, обмену экспертными знаниями и совместному участию в инициативах, направленных на повышение эффективности систем ПОД/ФТ», — говорится в сообщении.

Кыргызстан и Люксембург выразили готовность к активному диалогу и реализации совместных проектов, направленных на противодействие глобальным угрозам в сфере финансовой безопасности.