21:53
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Кыргызстан и Люксембург обсудили сотрудничество в сфере финансовой разведки

На полях 31-го Пленарного заседания группы «Эгмонт» состоялась двусторонняя встреча делегации Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики с представителями Подразделения финансовой разведки (ПФР) и Министерства юстиции Великого Герцогства Люксембург. Об этом 24.kg сообщили в финразведке КР.

По ее данным, переговоры прошли в конструктивной и доверительной атмосфере, став шагом к усилению международного партнерства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

«В числе ключевых тем — проведение национальной и секторальной оценки рисков, совершенствование стратегического анализа, внедрение международных стандартов и применение рекомендаций ФАТФ, а также внедрение лучших международных практик в деятельность ПФР. Знаковым итогом встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании между финразведками двух стран. Документ закрепил общую приверженность сотрудничеству, обмену экспертными знаниями и совместному участию в инициативах, направленных на повышение эффективности систем ПОД/ФТ», — говорится в сообщении.

Кыргызстан и Люксембург выразили готовность к активному диалогу и реализации совместных проектов, направленных на противодействие глобальным угрозам в сфере финансовой безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335603/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Непал включен в список высокорискованных стран, который обновила Финразведка КР
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Сколько денег нужно на&nbsp;одного человека в&nbsp;день, чтобы отдохнуть на&nbsp;Иссык-Куле? Сколько денег нужно на одного человека в день, чтобы отдохнуть на Иссык-Куле?
Мне больно: Ассоль Молдокматова о&nbsp;драке с&nbsp;участием сына и&nbsp;невестки Мне больно: Ассоль Молдокматова о драке с участием сына и невестки
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
IFC инвестирует $10 миллионов в&nbsp;группу компаний &laquo;Тойбосс&raquo; IFC инвестирует $10 миллионов в группу компаний «Тойбосс»
Россия ограничила экспорт бензина Россия ограничила экспорт бензина
Не&nbsp;упусти штраф: MegaPay помогает быть в&nbsp;курсе нарушений ПДД Не упусти штраф: MegaPay помогает быть в курсе нарушений ПДД
Bakai Bank подписал Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в&nbsp;Кыргызстане Bakai Bank подписал Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в Кыргызстане
8 июля, вторник
21:46
Ремонт теплосетей в Бишкеке. Открыт участок улицы Фрунзе Ремонт теплосетей в Бишкеке. Открыт участок улицы Фрунз...
21:28
Фильм из Кыргызстана «Качкын» получил призы на кинофестивалях в Китае и России
21:21
ГУОБДД продолжает рейды в Бишкеке. Выявили более 800 нарушений
21:16
Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон посетили концерт мастеров искусств в Душанбе
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 июля: дожди