В Бишкеке 9 июля переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +33 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 66;

9.30-17.30 — отрезок улицы Курманджан Датки;

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-49 — Чуй-52);

9.00-14.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Космической, Репина;

9.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, улиц Фрунзе, Абдрахманова, Орозбекова, 112, Темирова, Шоорукова, Салтанат, Профсоюзной, Ынтымак, Кубаныч, Кайназаровой, Ильменской, Казыбек, Мамытова, Аманат, Месароша, Власова, 9 января, Дэн Сяопина, улицы Кара-Кумская, 68А, Нарвская, 43, село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, 1-38, Фрунзе, Коллекторная, переулок Советский);

13.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева.

У кого намечается той

Бактыяр Калпаев

Родился 9 июля 1993 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Джон Дикинсон представил первые бумажные салфетки

Салфетки были известны еще в Древней Греции: ими служили листья фигового дерева, которыми рабы вытирали губы после еды своему хозяину. Полотняные салфетки использовались в Древнем Риме. В эпоху Средневековья салфетки получили распространение и в Европе.

История современной салфетки началась гораздо позже — в июне 1887-го, когда 9 июля фабрикант Джон Дикинсон на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Эрнст Курмаев

Родился в 1937 году во Фрунзе.

Эрнст Курмаев — известный в мире специалист в области рентгеновской и фотоэлектронной спектроскопии. В 1989-м ему присуждена Государственная премия РСФСР, в 2000 году присвоено звание заслуженного деятеля науки.

Ученики профессора защищают кандидатские и докторские диссертации. Его научная школа признана во всем мире.

Родился композитор и дирижер Эсенгул Жумабаев

Родился в 1941 году в селе Чон-Кемин Чуйской области КР.

В 1958-м начал работать артистом оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова. В 1972 году назначен главным дирижером и художественным руководителем этого оркестра.

1986 — 1993 — художественный руководитель Кыргосфилармонии, 1993 — 2006 — фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан».

Эсенгул Жумабаев — автор произведений «Той», «Бекбекей», «Кыз куумай», «Мурас», «Жомок», созданных для оркестра народных инструментов. Наряду с этим он сделал множество обработок куу (мелодий) и песен для этого оркестра. Написал «Эпическую симфонию», симфонии «Карагул ботом», «Мураталы», симфоническую поэму «Кыргызстан», балеты «После сказки» и «Стон тетивы», множество камерно-инструментальных произведений.

Видный музыкальный деятель внес большой вклад в развитие национального музыкального искусства.

Большую часть его творческой жизни составляет дирижерская деятельность, многие годы Эсенгул Жумабаев был дирижером и художественным руководителем оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова.

Родился живописец Адылбек Байтереков

Фото open.kg

Родился 9 июля 1953 года в селе Сосновка Чуйской области.

Живописец, график, с 1985-го — член Союза художников СССР и КР. Заслуженный деятель Кыргызской Республики.

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Известен в республике и за ее пределами не только как живописец и график, но и как художник по войлоку.

Его работы — талантливая современная интерпретация традиций народного искусства.

С 1979 года — преподаватель спецдисциплин в Кыргызском государственном художественном училище.

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