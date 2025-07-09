Для теплицы по выращиванию роз и тюльпанов в Новопавловке ищут инвестора

Центр государственно-частного партнерства совместно с Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ищут инвесторов для участия в проекте строительства тепличного комплекса по выращиванию срезанных цветов. Об этом сообщили в Центре ГЧП.

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Уточняется, что проект реализуется в селе Новопавловка на территории площадью 2 гектара. Общий объем инвестиций составляет 31,8 миллиона сомов. Планируется строительство теплиц общей площадью до 9 тысяч квадратных метров, холодильных помещений и создание экспортной логистики.

Здесь будут выращивать розы, тюльпаны, хризантемы — до 1,5 миллиона цветов в год. Срок партнерства рассчитан на 20 лет. Государство предоставит земельный участок и окажет поддержку в обеспечении необходимой инфраструктурой.