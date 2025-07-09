МИД России проведет исследование о продвижении русского языка в других странах

В России проведут исследование о продвижении русского языка за рубежом. Об этом сообщают «Ведомости». Соответствующий тендер на 34,8 миллиона рублей выиграл ВЦИОМ.

По данным издания, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Министерства иностранных дел проведет социологическое исследование о продвижении русского языка за рубежом, в частности в Азербайджане и Узбекистане.

Также эффективность мероприятий по поддержке русского языка изучат в странах дальнего зарубежья — Венесуэле, Индии, Китае, ОАЭ.

В 2024 году ВЦИОМ впервые расширил географию работы и изучил вопрос о состоянии русского языка в Израиле, Индии, Казахстане, Китае, на Кубе и в Египте.

В ходе соцопроса в онлайн-формате в каждом государстве должны опросить не менее 1 тысячи 500 респондентов, путем телефонного разговора и личного интервью — не меньше 1 тысячи. Помимо самого исследования ВЦИОМ должен будет провести экспертизу показателей использования русского языка за рубежом и разработать рекомендации по повышению его привлекательности в указанных странах.

Экспертизу проведут 10 специалистов в сфере лингвистики, международных отношений, культурологии и СМИ, указывается в техническом задании.

Продвижением русского языка за рубежом занимаются МИД, Россотрудничество, Министерство образования и науки, другие профильные ведомства.

По линии Россотрудничества в прошлом году за границей обучались русскому языку около 14 тысяч человек. Всего у Россотрудничества 87 «Русских домов» в 71 стране. Приоритет агентство отдает странам СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).

По данным Россотрудничества на 2023 год, среди всех государств Центральной Азии по количеству русскоязычных школ лидирует Казахстан — 3 тысячи 606. В Узбекистане школ с русским языком обучения, в том числе по смешанному типу, чуть более 1 тысячи, в Кыргызстане — 751, в Таджикистане — 200, в Туркмении — 71 школа.