Дочь правозащитницы Риты Карасартовой сообщила в соцсетях, что ее мама уже 83 дня находится под стражей. На этой неделе, по ее словам, следствие окончено, и дело направят в суд.

Рите Карасартовой предъявили обвинения по двум статьям УК КР:

статья 278 (организация массовых беспорядков);

статья 327 (публичные призывы к насильственному захвату власти).

Ее адвокат и сама обвиняемая получили возможность просмотреть материалы дела, но копии им не выдали, что вызвало недоумение.

Как пояснила дочь правозащитницы, следователь Сергей Раимбеков подписал приказ о засекречивании всего уголовного дела 4 июля 2025 года. Это означает, что доступа к материалам у защиты теперь нет — вероятно, ссылаясь на сведения о деятельности некоего агента, находящегося «в разработке».

Дочь считает, что это грубейшее нарушение права на защиту — одного из ключевых принципов справедливого судебного разбирательства: «Мы не можем получить копии, не можем подготовиться к суду, не видим, в чем конкретно обвиняют маму, кроме одного письма Тилекмата Куренова. Такое засекречивание превращает правосудие в бутафорию».