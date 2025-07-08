Сладости и сыр, съеденные перед сном, вызывают ночные кошмары. К таким выводам пришли ученые, которые провели соответствующее исследование, пишет New Atlas.

В публикации говорится, что исследование канадских ученых показало, что определенные продукты и время их употребления, действительно, могут влиять на качество сна и содержание сновидений.

Ученые из Университета Монреаля решили разобраться, есть ли связь между приемом пищи и сновидениями. Команда под руководством профессора психиатрии Торе Нильсена опросила 1 тысячу 82 студента Университета Макьюэна в Альберте. Участники рассказали о своей диете, пищевых привычках, сне и пищевой непереносимости.

40 процентов респондентов считают, что еда влияет на их сон;

24 процента отметили, что некоторые продукты ухудшают засыпание или качество сна — чаще всего это были сладости, острая пища и молочные продукты;

20 процентов сообщили об обратном эффекте: фрукты, овощи и травяной чай улучшали их сон.

Лишь 5 процентов опрошенных связывали еду со сновидениями. Однако те, кто отмечал такую связь, чаще всего говорили о десертах и молочных продуктах, вызывавших у них странные, яркие или тревожные сны.

Особое внимание ученые уделили людям с лактозной непереносимостью. Именно у них значительно чаще возникали кошмары — в основном из-за связанных с этим пищевых расстройств: вздутия, спазмов и других неприятных ощущений, мешающих сну. Пищевая аллергия также увеличивала частоту тревожных сновидений — даже без очевидных желудочно-кишечных симптомов.

«Кошмары особенно часто возникают у людей, которые страдают от нарушений сна на фоне пищевой непереносимости. Мы знаем, что телесные ощущения влияют на сны. А кошмары, в свою очередь, ухудшают общее качество сна и могут даже вызывать страх перед засыпанием», — сказал соисследователь Торе Нильсен.

Помимо этого, поздний ужин, по данным исследования, приводит к ухудшению сна, более мрачным сновидениям и кошмарам. Напротив, отказ от тяжелой и жирной еды на ночь, а также соблюдение сбалансированной диеты могут положительно сказаться как на снах, так и на общем самочувствии.

По данным исследования, регулярное питание, избегание раздражающих продуктов и внимательное отношение к телесным реакциям могут стать простым и безопасным способом улучшить качество сна без лекарств.