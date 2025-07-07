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Общество

В России начали продавать туры в Афганистан

Российские туроператоры начали предлагать туры в Афганистан стоимостью от 230 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Несмотря на нестабильную обстановку в Афганистане, в России начали предлагать туры в Афганистан. Поездка продолжительностью в восемь дней обойдется в 220-250 тысяч рублей, не включая перелет, визу, страховку и услуги охраны.

Организаторы обещают насыщенную программу с культурными достопримечательностями, но точный маршрут пока не известен. За безопасность туристов отвечает вооруженное сопровождение, в большинстве случаев оно является обязательным. Данные услуги обходятся от 500 долларов в день.

Уже в августе Кабул посетит первая группа туристов из 10 мужчин. Женщин в такие туры пока не берут.

Однако МИД России и другие госорганы по-прежнему не рекомендуют поездки в Афганистан из-за повышенного риска.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335462/
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