Сколько денег нужно на одного человека в день, чтобы отдохнуть на Иссык-Куле?

Журналисты 24.kg провели опрос среди туристов, отдыхающих на берегу Иссык-Куля, чтобы выяснить, сколько денег требуется на одного человека в сутки. Ответы оказались весьма разными — от скромных расходов до солидных сумм.

Большинство опрошенных признаются: предпочитают отдых в эконом-режиме. По их словам, если не снимать жилье, а останавливаться у родственников или заранее забронированном гостевом доме, основная статья расходов — питание. В этом случае на одного человека уходит около 2 тысяч сомов в день.

Другая категория отдыхающих — те, кто готов потратиться на комфорт, развлечения и экскурсии. В среднем такие туристы расходуют от 5 тысяч до 20 тысяч сомов в сутки, включая проживание, питание, аренду транспорта и участие в различных мероприятиях.

Некоторые респонденты заявили, что тратят до 80 тысяч сомов в день и считают это вполне оправданной суммой за «полноценный отдых». Речь идет о туристах, выбирающих люксовые отели, индивидуальные туры, аренду яхт, СПА и дегустационные программы.

Несмотря на широкий разброс бюджета, практически все опрошенные сошлись во мнении, что нынешний туристический сезон на Иссык-Куле обещает быть удачным. Об этом свидетельствует хорошая заполняемость отелей, стабильная погода и расширение спектра туристических услуг.

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По официальным данным, в 2024 году Кыргызстан посетили 8,9 миллиона туристов. Эксперты туристической отрасли прогнозируют рост потока в 2025 году на 10–15 процентов. Власти также отмечают положительную динамику внутреннего туризма: все больше кыргызстанцев выбирают Иссык-Куль для летнего отпуска.

Отдых на Иссык-Куле остается доступным для разных категорий граждан — от бюджетных туристов до путешественников с высокими запросами.