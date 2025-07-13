Не бойтесь начинать с нуля. Жанболот Абдылдаев о жизни и работе в Венгрии

Жанболот Абдылдаев по образованию юрист. Живет в Будапеште (Венгрия), работает в американской нефтяной корпорации. О своем опыте кыргызстанец рассказал в интервью 24.kg.

— Расскажите немного о себе. Чем занимались до отъезда?

— Я родился в Иссык-Кульской области. В раннем детстве наша семья переехала в Бишкек, где я вырос, окончил школу и начал профессиональный путь.

После школы поступил в Юридический колледж, затем продолжил обучение в Юракадемии. В детстве мечтал стать архитектором и увлекался архитектурой, но со временем интерес сместился в сторону права. Учеба в академии была насыщенной и яркой: активная студенческая жизнь, участие в конференциях, правовых форумах и международных проектах стали важной частью моего развития.

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Я работал юристом и участвовал в ряде международных проектов, что позволило мне представлять Кыргызстан на конференциях и модельных судебных процессах (moot courts), как в странах ближнего зарубежья — России, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, так и в Европе, включая Францию и Германию.

В ходе академической и профессиональной деятельности удалось получить две престижные стипендии: президентскую и стипендию немецкого фонда имени Конрада Аденауэра.

Фото из архива собеседника. Жанболот Абдылдаев с экс-президентом КР Сооронбаем Жээнбековым

— В 2021 году получил стипендию (Stipendium Hungaricum). Если не ошибаюсь, всего подавались около 300 человек, по итогам отбора занял второе место, набрав один из самых высоких баллов. Это позволило продолжить обучение в Будапеште.

Перед поступлением было несколько вариантов: обучение в ведущих университетах Казахстана и России, а также я получил 70-процентную скидку на обучение от американского вуза. Тем не менее, выбрал университет в Будапеште, в первую очередь, из-за сильного преподавательского состава и желания получить опыт жизни в Европе.

Сейчас работаю юристом (аналитиком по нефтегазовым контрактам) в американской нефтяной корпорации ExxonMobil в Будапеште.

— Как прошла адаптация?

— Мне всегда нравилось, что в Бишкеке супермаркеты и аптеки работают круглосуточно. Можно спокойно выйти даже глубокой ночью и купить что-то перекусить, взять продукты или нужные лекарства, не думая о времени. Это давало ощущение свободы и комфорта.

Здесь все по-другому — магазины закрываются рано, и любые покупки надо планировать заранее. Спонтанности становится меньше, и к этому нужно привыкнуть.

Но если подумать, в этом есть смысл: у сотрудников магазинов и аптек появляется возможность отдыхать по ночам и в выходные. Это действительно важно — ночные смены тяжело переносить, и со временем они сказываются на здоровье. Всем нужно время на отдых и нормальный ритм жизни.

Фото из архива собеседника. Жанболот Абдылдаев

— Не могу говорить за всю Венгрию, но Будапешт оставляет очень положительное впечатление. Особенно хочется отметить его транспортную систему — на мой взгляд, одну из самых эффективных и организованных в Европе.

Общественный транспорт здесь работает с поразительной точностью. Метро, трамваи, автобусы — все ходит строго по расписанию, даже ночью. Если кто-то опоздал, скорее всего, это его личная ошибка, а не результат пробок или сбоев в системе.

Транспорт продуман до мелочей: в случае ремонта информация заранее появляется в мобильном приложении и на остановках. Более того, всегда предлагается альтернатива — например, временный автобус, курсирующий каждые две минуты.

Такой уровень продуманности и заботы о пассажирах впечатляет. Особенно если сравнивать с другими европейскими городами, где ситуация менее приятная. Например, в Риме автобус может опоздать на 40 минут или вовсе не приехать, и это воспринимается как норма. Все зависит от настроения водителя.

В Будапеште много парков и зеленых зон, и они равномерно распределены по всему городу. В каждом районе можно найти хотя бы одну зеленую зону: будь то большой городской парк, уютный сквер, игровая площадка для детей или специальная зона для выгула собак. Это делает город комфортным для жизни, прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Фото из архива собеседника. Жанболот Абдылдаев

Мне кажется, что венгры очень трепетно относятся к детям и животным. Допустим в аэропортах родителей с детьми пропускают первыми. Тем не менее у меня много коллег и знакомых, идентифицирующих себя как чайлдфри. Уровень рождаемости в Венгрии один из самых низких в Европе — около 1,5 ребенка на женщину. Часто можно увидеть в коляске животных, а не детей.

И, конечно, мне нравится сама атмосфера. Люди спокойные, никто никуда не спешит, это внутреннее спокойствие передается и тебе. Мне нравится, что здесь нет излишней маскулинности. Например, в спортивных залах мужчины, даже незнакомые, улыбаются друг другу и здороваются. Это создает ощущение открытости и уважения.

В Кыргызстане, на мой взгляд, люди очень добрые и искренние, но часто сдержанны в проявлении доброжелательности — возможно, из-за скромности или стеснения.

Фото из архива собеседника. Жанболот Абдылдаев

— Безусловно. Я выучил венгерский до уровня A2, но затем прекратил обучение. Венгерский входит в число пяти самых сложных языков мира: в алфавите 44 буквы, а грамматика включает 18 падежей. Я не стал углубляться в изучение, поскольку не планирую оставаться в Венгрии надолго. Кроме того, увлекся немецким языком. Он тоже считается сложным, но на данный момент я владею им на хорошем разговорном уровне и продолжаю учить.

— Сложно было найти работу? Строгий ли был отбор/конкурс?

— Я работаю аналитиком по торговым контрактам на нефть в ExxonMobil. Это не только одна из крупнейших нефтегазовых компаний, но и прямой преемник Standard Oil, основанной Джоном Рокфеллером. На сегодня ExxonMobil входит в число самых дорогих публичных компаний в мире, а по объему добычи и доходам стабильно занимает лидирующую позицию в отрасли.

Фото из архива собеседника

Не могу сказать, что найти работу было особенно сложно, но конкурс был большой: из 200 кандидатов отобрали всего 15-20 человек. Отбор включал три этапа. Жанболот Абдылдаев

Моя специализация охватывает различные сорта нефти. Я участвую в переговорах по поставкам сырья, анализирую рыночные тренды и разрабатываю стратегии, направленные на заключение надежных и выгодных контрактов с международными партнерами. Моя работа требует точного понимания динамики глобального нефтяного рынка, оценки рисков и умения выстраивать долгосрочные партнерства.

Сначала резюме проходило автоматическую проверку с помощью искусственного интеллекта. Затем следовало видеоинтервью, где нужно было записать ответы на всплывающие вопросы за две минуты. После собеседование с HR, а финальный этап — интервью с командой.

Большое внимание в процессе отбора уделялось тому, как кандидат реагирует на различные рабочие ситуации. Значительная часть интервью была посвящена вопросам, направленным на оценку профессионального поведения, стрессоустойчивости, командной работы и способности принимать решения в нестандартных условиях.

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Я начал работать еще во время учебы — на втором семестре одногодичной программы. На момент трудоустройства параллельно писал дипломную работу и совмещал учебу с работой. К счастью, компания проявила гибкость и позволила адаптировать график под мою учебу.

У меня были и другие предложения, но я выбрал ExxonMobil. Энергетика всегда вызывала у меня интерес — это одна из ключевых отраслей, которая влияет на глобальные процессы. Работать здесь — значит быть частью чего-то действительно масштабного. Я понимал, что это отличная возможность не только профессионально расти, но и учиться у сильных специалистов, работать с международными рынками и участвовать в принятии стратегических решений.

Фото из архива собеседника. Жанболот Абдылдаев

— Я могу ошибаться в этом вопросе, поскольку работаю в американской корпорации, где мы занимаемся юридическим сопровождением договоров, связанных с нашими объектами в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Хотя физически мы находимся в Будапеште, большая часть документов и операций проходит удаленно — на расстоянии в тысячи километров от нас.

Но, по моим наблюдениям, работа юриста в Кыргызстане и Венгрии действительно отличается по нескольким ключевым аспектам.

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Правовая система: Кыргызстан использует континентальную правовую систему с элементами постсоветской правовой традиции. Венгрия, как член Европейского союза, интегрирована в европейскую правовую систему, что накладывает определенные требования и стандарты на юридическую практику.

Практика и специализация: в Венгрии юридическая практика, особенно в международных компаниях, как правило, более узкоспециализированная и формализованная. В Кыргызстане юристы чаще работают в более универсальном формате, охватывая широкий спектр правовых задач.

Если сравнивать корпоративную работу, то одним из ключевых отличий является переход на электронный документооборот. В нашей компании используют современные системы, что позволяет автоматизировать процессы управления контрактами и торговыми операциями.

В Кыргызстане значительная часть документооборота по-прежнему на бумажных носителях — например, заявления и другие внутренние документы часто оформляют вручную. Это замедляет процессы и увеличивает административную нагрузку.

— Как и в любой стране, знание языка является большим преимуществом. В Венгрии это особенно важно, если планируете работать в сферах, где требуется общение с клиентами или коллегами.

В последние годы в Венгрию приезжает все больше иностранных работников, в том числе из Кыргызстана, на летние и временные работы. Это связано с тем, что в стране острая нехватка рабочей силы, особенно в производственном и аграрном секторах.

— Что изменилось в вас за годы жизни за границей?

— Общение на другом языке и новая культурная среда сильно влияют на то, как ты выражаешь мысли, слушаешь и взаимодействуешь с людьми. Со временем становишься более открытым, внимательным и дипломатичным. Я заметил, что начал по-другому воспринимать многие вещи.

Происходит переоценка ценностей. Сравнивая разные системы — образование, работу, социальные нормы — начинаешь по-новому смотреть на вещи, которые раньше казались само собой разумеющимися. И, что особенно важно, я стал глубже понимать и ценить свои корни, культуру, идентичность.

— Что бы вы посоветовали соотечественникам, которые думают о переезде в Венгрию/Европу?

— Прежде всего, учить язык. Это ключ к интеграции, к лучшим возможностям и к тому, чтобы чувствовать себя увереннее в новой среде.

Во-вторых, учиться всему, что только возможно. Не зря у нас говорят: «Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат» — и правда, в жизни никогда не знаешь, какой навык пригодится. Будьте любознательными, открытыми к новому опыту, не бойтесь начинать с нуля.

Переезд — это не только про работу или учебу, это еще и про личностный рост. Новая среда многому учит, помогает переосмыслить ценности и глубже понять себя.

Фото из архива собеседника. Жанболот Абдылдаев

— Я стараюсь не зацикливаться на этом, потому что такие мысли вызывают лишь чувство тоски. Но если быть честным с собой, то, конечно, больше всего не хватает родных и близких друзей. Каждый мигрант неизбежно упускает множество семейных событий — праздников, встреч, важных моментов в жизни близких.

Тем не менее, в моем случае это осознанный выбор. Я понимал, на что иду, какие жертвы это может повлечь. Вместе с тем, такая дистанция учит ценить каждую встречу, каждое сообщение, каждый звонок. А еще — начинаешь по-настоящему понимать, что значит «дом» и как важно сохранять связь с корнями, даже находясь за тысячи километров.

— Какие планы на будущее?

— Продолжать накапливать профессиональный и жизненный опыт, расширять горизонты, знакомиться с разными культурами и подходами к работе.

В будущем хочу вернуться домой и применить все, чему научился за границей. Для меня важно быть полезным — делиться опытом, поддерживать хорошие инициативы и участвовать в развитии общества. Я верю, что знания и навыки, которые я получил здесь, действительно могут пригодиться сделать что-то хорошее в Кыргызстане.