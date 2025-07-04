Нас избивали, а охрана смотрела: блогер Алина Жакыпова о кошмаре в Sheraton

Блогер Алина Жакыпова, одна из девушек, пострадавших в ходе драки в отеле Sheraton, в интервью 24.kg подробно рассказала, как развивались события.

По словам блогера, она регулярно посещала бассейн отеля, так как считала его безопасным местом.

«Я себя там чувствовала более-менее в безопасности — металлоискатели, служба безопасности, все, как положено. Контингент был хороший, еда вкусная, чисто, комфортно», — сказала она.

Однако, по словам девушки, в день инцидента все изменилось.

Алина Жакыпова отметила, что первая стычка произошла с участием Рустема Алмасова, который, как она утверждает, их избил.

«Никто не среагировал. Администратор или начальник СБ начал нас выгонять, кричал, чтобы мы ушли. Они явно боялись его — это было видно. Мне отказали даже в телефоне, чтобы вызвать милицию», — заявила блогер.

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Она заметила, что неоднократно просила персонал вызвать милицию, ГБР или охрану, однако никто не отреагировал.

«Нас просто избивали. Это видно на видео — каждый шаг записан. Я не вру», — добавила Алина Жакыпова.

По словам девушки, при второй стычке охрана вмешалась, но Рустем Алмасов начал избивать уже охранников.

В третьей стычке, отметила она, сотрудники отеля уже полностью устранились от конфликта.

Блогер сообщила, что получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы мягких тканей, ушибы головного мозга и травмы на левой стороне тела. Все это, по ее словам, подтверждено заключениями врачей и видеоматериалами.

«Я даже не могу полноценно лечиться — постоянно хожу на допросы. Меня смотрят многие, и я не могу молчать, потому что до этого были и другие жертвы, которые боялись говорить», — сказала Алина Жакыпова.

По ее словам, после инцидента на нее пытались оказывать давление.

«Они выходили на нас через друзей, Жан то извинялся, то угрожал. Он сказал мне: «Ты же понимаешь, кто я? Со мной такое не прокатит. Все менты мои», — сказала девушка.

Она также прокомментировала слухи о якобы украденных ими $20 тысячах: «Это неправда. Наоборот, до нас дошла информация о том, что они предлагают $30 тысяч, чтобы не задерживали Зарину Алмасову. Хотя она тоже на нас нападала — это видно на видео. На нее подано заявление. Двух воров, укравших телефон, пока не нашли».

Алина Жакыпова подчеркнула, что все материалы переданы следствию, и выразила благодарность за то, что следователи сохраняют беспристрастность. «Они ни нас, ни их не покрывают», — добавила она.

Отвечая на обвинения в корысти, Алина заявила: «Я самодостаточная девочка, которая 17 лет работает. У меня свой бизнес, курсы. Я зарабатываю больше, чем они все вместе. Мне деньги не нужны — это вопрос принципа. Моя миссия — помогать женщинам становиться сильными и чувствовать себя в безопасности. Поэтому я не могу молчать».

По ее словам, в результате избиения пострадала не только она, но и ее подруги — у них ушибы головы, гематомы.

Сейчас, говорит девушка, все испытывают посттравматическое расстройство, бессонницу, тошноту, тремор: «Я понимаю свою ответственность перед обществом. Многие девушки писали нам, что, возможно, мы должны были оказаться там в тот день, чтобы положить конец беспределу, связанному с этой семьей».

Она также рассказала, как все началось. По словам Алины Жакыповой, она и две подруги спокойно отдыхали, не покидая своего шатра, пили колу. Рядом отдыхал Жан Воинов, который подошел, поздоровался. Позже подошли другие мужчины, представившиеся релокантами.

«Мы вели светский разговор. Потом подошел Жан, начал рассказывать истории о своих связях с ОПГ. Мы молчали. Затем появилась Зарина в состоянии сильного алкогольного, а возможно, и иного опьянения — начала оскорблять нас», — отметила она.

Блогер утверждает, что Зарина якобы дала команду своим охранникам и брату напасть: «Она просто говорила «фас», и они нападали. Меня избили, мою подругу душили, угрожали смертью. Я боялась, что нас убьют».

Алина подчеркнула, что в момент нападения они были трезвыми. После инцидента их выбросили в бассейн. Она уверяет, что хорошо знала истории о прошлом поведении этой группы лиц.

«Ранее они избивали людей, ходили с ножами, оружием. Это было в новостях, но все прикрывалось. Их семья давно контролирует СМИ», — заметила девушка.

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В завершение она сказала: «Если вы так уверенно совершаете такие поступки, будьте готовы за них отвечать. Это не про деньги — это вопрос справедливости. Очень много жертв. Мы будем добиваться справедливого наказания. Мы работаем с адвокатами, которые фиксируют все ложные заявления, и будем добиваться привлечения к ответственности за клевету».

Напомним, что инцидент произошел в ночь с 30 июня на 1 июля в 1.00. Три пострадавшие девушки написали заявление в милицию. 1 июля правоохранители установили личность парня, который швырял девушек в воду. Им оказался 31-летний А.Р., которого в тот же день задержали и водворили в СИЗО на месяц.

Сегодня стало известно, что допросу подверглись и непосредственные участники конфликта — танцор Жан Воинов и его жена Зарина Алмасова. По информации из Instagram-канала адвоката Шердора Абдыкапарова, Жан Воинов задержан. Позже подтвердили задержание и в УВД.

Дело квалифицировано по статьям УК КР: