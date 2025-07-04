На «Дордое» выявили ряд нарушений. Мэрия взялась за наведение порядка

На рынке «Дордой» начали очередной этап работ по наведению порядка. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечается, что в ходе проверок установили ряд нарушений:

пожарные не могут беспрепятственно проехать ни по одному из внутренних проходов рынка;

ведется торговля под линией электропередачи, что является нарушением правил техники безопасности;

зеленая зона по улице Кожевенной практически являлась стихийной парковкой машин. За повреждение зеленых насаждений составлено 13 протоколов на 71 тысячу 500 сомов;

по фактам антисанитарии, выброса, складирования отходов, повреждения зеленых насаждений и стихийной торговли составлено 26 протоколов на общую сумму 201 тысяча сомов.

В мэрии сообщили, что в рамках наведения порядка на рынке запланировано провести демонтаж более 30 объектов, ликвидировать стихийную торговлю и свалки, восстановить дорожную инфраструктуру вокруг рынка «Дордой», асфальтировать улицы по периметру рынка, обустроить тротуары и восстановить ирригационную систему.

Также, по данным муниципалитета, планируется растрогнуть договоры с ОсОО «Дордой» в части управления муниципальными парковками и вернуть их в ведение мэрии, а администрации рынка дан срок в 10 дней на предоставление проекта многоуровневой парковки.

Кроме этого, предусмотрено восстановление близлежащих парка и озера. Муниципалитет призвал заинтересованных в создании зон отдыха инвесторов обращаться к ним.