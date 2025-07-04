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Общество

На «Дордое» выявили ряд нарушений. Мэрия взялась за наведение порядка

Фото пресс-службы мэрии

На рынке «Дордой» начали очередной этап работ по наведению порядка. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечается, что в ходе проверок установили ряд нарушений:

  • пожарные не могут беспрепятственно проехать ни по одному из внутренних проходов рынка;
  • ведется торговля под линией электропередачи, что является нарушением правил техники безопасности;
  • зеленая зона по улице Кожевенной практически являлась стихийной парковкой машин. За повреждение зеленых насаждений составлено 13 протоколов на 71 тысячу 500 сомов;
  • по фактам антисанитарии, выброса, складирования отходов, повреждения зеленых насаждений и стихийной торговли составлено 26 протоколов на общую сумму 201 тысяча сомов.

В мэрии сообщили, что в рамках наведения порядка на рынке запланировано провести демонтаж более 30 объектов, ликвидировать стихийную торговлю и свалки, восстановить дорожную инфраструктуру вокруг рынка «Дордой», асфальтировать улицы по периметру рынка, обустроить тротуары и восстановить ирригационную систему.

Также, по данным муниципалитета, планируется растрогнуть договоры с ОсОО «Дордой» в части управления муниципальными парковками и вернуть их в ведение мэрии, а администрации рынка дан срок в 10 дней на предоставление проекта многоуровневой парковки. 

Кроме этого, предусмотрено восстановление близлежащих парка и озера. Муниципалитет призвал заинтересованных в создании зон отдыха инвесторов обращаться к ним.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335198/
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